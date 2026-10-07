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Ο ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ, 33 ετών, από την Πάφο, απουσιάζει από την οικία του στα Κούκλια, από το πρωί σήμερα, 7 Οκτωβρίου, 2026.

Ο 33χρονος περιγράφεται ως ισχυρής σωματικής διάπλασης, ύψους 1,90μ. περίπου, με κοντά μαύρα μαλλιά.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Πάφου, στο τηλέφωνο 26806021 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον αριθμό 1460.