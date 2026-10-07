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Ένα νέο σοβαρό περιστατικό βίας μέσα σε 24 ώρες σημειώθηκε σε λύκειο στην περιοχή Εσενγιούρτ της Κωνσταντινούπολης, όταν καβγάς μεταξύ μαθητών της ίδιας τάξης εξελίχθηκε σε επίθεση με μαχαίρι.

Σύμφωνα με το Habertürk, ένας 16χρονος μαθητής, με τα αρχικά A.Ç., φέρεται να τραυμάτισε με μαχαίρι δύο συμμαθητές του, ηλικίας 15 και 14 ετών.

Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου τραυματίστηκε ελαφρά ακόμη ένας 14χρονος μαθητής που βρισκόταν στο ίδιο σημείο.

🚨 SON DAKİKA



YARALILAR AMBULANS İLE HASTAHANEYE KALDIRILIYOR



Sezai Karakoç Lisesi'nde bıçaklı kavga çıktı. Kavga sonucunda yaralananların olduğu öğrenildi.#esenyurt#saldırı #okul pic.twitter.com/ftUqkesbMK pic.twitter.com/78Cl4w6tw8 — caner özgüneş R.S.P (@sedatpekercaner) October 7, 2026

Ο καβγάς μέσα στο σχολείο

Το περιστατικό σημειώθηκε σε λύκειο στη συνοικία Μπαρμπαρός Χαϊρετίν Πασά. Για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, μαθητές της ίδιας τάξης άρχισαν να διαπληκτίζονται. Η ένταση κλιμακώθηκε γρήγορα και ακολούθησε συμπλοκή.

Από την πρώτη έρευνα της αστυνομίας προέκυψε ότι ο 16χρονος φέρεται να επιτέθηκε με μαχαίρι σε έναν 15χρονο και έναν 14χρονο. Ένας ακόμη 14χρονος που βρισκόταν στον χώρο τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια του επεισοδίου.

Στο νοσοκομείο τρεις μαθητές

Μετά από κλήση στις Αρχές, στο σχολείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρα. Οι τρεις τραυματίες δέχθηκαν τις πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, όπου συνεχίζεται η νοσηλεία τους.

Ο 16χρονος που φέρεται να πραγματοποίησε την επίθεση τέθηκε υπό αστυνομική επιτήρηση. Οι Αρχές διερευνούν πλέον τα αίτια της συμπλοκής και τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

Θυμίζεται πως χθες το πρωί, μια 15χρονη επιτέθηκε με μαχαίρι και τραυμάτισε οκτώ μαθήτριες γυμνασίου στη Μπασακσεχίρ της Κωνσταντινούπολης. Ένα από τα κορίτσια που τραυματίστηκε, ηλικίας 10 χρονών, έχασε τη μάχη λίγες ώρες αργότερα.

protothema.gr