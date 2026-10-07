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Η νέα Ειδική Έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για τον Ακάμα δεν αποτελεί την πρώτη προειδοποίηση, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Κίνημα Άλμα, σημειώνοντας ότι έρχεται να προστεθεί σε σειρά προηγούμενων ελέγχων και εκθέσεων για τη διαχείριση της περιοχής και την υλοποίηση των έργων στο Εθνικό Δασικό Πάρκο.

Όπως αναφέρει, από το 2022 μέχρι σήμερα, η Ελεγκτική Υπηρεσία επανέρχεται με ευρήματα που αφορούν την περιβαλλοντική διαχείριση, τον σχεδιασμό και την εκτέλεση των έργων, την τήρηση περιβαλλοντικών όρων και τη διαχείριση των σχετικών συμβάσεων.

Το Κίνημα καλεί την Κυβέρνηση να παρουσιάσει συγκεκριμένο σχέδιο πλήρους συμμόρφωσης, με σαφές χρονοδιάγραμμα και καθορισμένες ευθύνες, να ενημερώσει για το πρόσθετο κόστος και να διερευνήσει τις ευθύνες για όσα διαπιστώθηκαν.

Αυτούσια η ανακοίνωση του Κινήματος Άλμα – Πολίτες για την Κύπρο

Η νέα Ειδική Έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για τον Ακάμα δεν αποτελεί την πρώτη προειδοποίηση. Έρχεται να προστεθεί σε σειρά προηγούμενων ελέγχων και εκθέσεων για τη διαχείριση της περιοχής και την υλοποίηση των έργων στο Εθνικό Δασικό Πάρκο.

Από το 2022 μέχρι σήμερα, η Ελεγκτική Υπηρεσία επανέρχεται με ευρήματα που αφορούν την περιβαλλοντική διαχείριση, τον σχεδιασμό και την εκτέλεση των έργων, την τήρηση περιβαλλοντικών όρων και τη διαχείριση των σχετικών συμβάσεων.

Η σημερινή εικόνα είναι ιδιαίτερα ανησυχητική. Σύμφωνα με τη νέα Έκθεση, κατά τον χρόνο του ελέγχου 17 από τους 19 συμπληρωματικούς ή τροποποιημένους περιβαλλοντικούς όρους δεν είχαν εκπληρωθεί πλήρως. Παράλληλα, οι αστοχίες στον σχεδιασμό και την υλοποίηση οδήγησαν σε διορθώσεις, επανασχεδιασμούς και ανάγκη αφαίρεσης ήδη εγκατεστημένων υποδομών.

Όταν οι προειδοποιήσεις επαναλαμβάνονται επί χρόνια, δεν αρκούν πλέον οι διαβεβαιώσεις ότι τα προβλήματα θα διορθωθούν εκ των υστέρων.

Η Κυβέρνηση οφείλει να παρουσιάσει συγκεκριμένο σχέδιο πλήρους συμμόρφωσης, με σαφές χρονοδιάγραμμα και καθορισμένες ευθύνες. Οφείλει επίσης να ενημερώσει για το πρόσθετο κόστος που προκάλεσαν οι αστοχίες και να διερευνήσει τις ευθύνες για όσα διαπιστώθηκαν.

Ο Ακάμας δεν αντέχει άλλους πειραματισμούς. Η προστασία του δεν μπορεί να ακολουθεί τα έργα. Πρέπει να προηγείται κάθε σχεδιασμού και κάθε παρέμβασης.

Λευκωσία, 07 Οκτωβρίου 2026