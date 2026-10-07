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Η νέα Ειδική Έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για τα έργα στον Ακάμα φωτογραφίζει τα λάθη και τις παραλείψεις της κυβέρνησης Νίκου Χριστοδουλίδη στον σχεδιασμό και την υλοποίηση του Σχεδίου Αειφόρου Ανάπτυξης του Εθνικού Δασικού Πάρκου Ακάμα, αναφέρει σε ανακοίνωση του το ΑΚΕΛ. «Χαρακτηριστικό είναι ότι η Ελεγκτική Υπηρεσία προτίθεται να διαβιβάσει την Έκθεση στον Γενικό Εισαγγελέα, προκειμένου να εξεταστεί κατά πόσο συντρέχει λόγος διερεύνησης ενδεχόμενης διάπραξης αδικημάτων», σημειώνει.

Ακόμα, επισημαίνει ότι «η αποτυχία της κυβέρνησης στην προστασία του Ακάμα αποτυπώνεται από την απουσία επαρκούς προληπτικού σχεδιασμού και ελέγχων, αδυναμία οι περιβαλλοντικοί όροι να ενσωματωθούν σωστά στα σχέδια, απόκλιση των κατασκευών σε αρκετές περιπτώσεις από τους όρους/σχέδια και εκ των υστέρων αντιμετώπιση προβλημάτων που προκάλεσαν περιβαλλοντική επιβάρυνση, καθυστερήσεις και σπατάλη δημόσιων πόρων.

Όλα αυτά επιβεβαιώνουν ότι το πρόβλημα στον Ακάμα δεν ήταν ούτε τυχαίο ούτε μεμονωμένο. Πρόκειται για συσσωρευμένες αδυναμίες στον σχεδιασμό, στον έλεγχο και στην εποπτεία ενός έργου που αφορά μια από τις σημαντικότερες προστατευόμενες περιοχές της Κύπρου. Η κυβέρνηση δεν οφείλει μόνο απαντήσεις στα ευρήματα της Ελεγκτικής Υπηρεσίας αλλά χρειάζεται να διασφαλίσει την πλήρη διερεύνηση όσων χρήζουν περαιτέρω εξέτασης και κυρίως να προχωρήσει στις αναγκαίες διορθωτικές ενέργειες για την προστασία του Ακάμα.

Ο Ακάμας είναι κοινή κληρονομιά ολόκληρης της κυπριακής κοινωνίας, χρειάζεται προστασία στην πράξη, ορθή αξιοποίηση του δημόσιου χρήματος και έργα που υπηρετούν το περιβάλλον και την κοινωνία».