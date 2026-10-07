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Στις 13 Οκτωβρίου, στις 3:30 το απόγευμα, θα πραγματοποιηθεί η επόμενη συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, Τουφάν Ερχιουρμάν, υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών.

Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, στόχος παραμένει η επίτευξη ουσιαστικής προόδου στην προσπάθεια για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, εντός του συμφωνημένου πλαισίου.

Σύμφωνα με τον κ. Λετυμπιώτη, ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών παραμένει προσωπικά προσηλωμένος στην προσπάθεια αυτή.