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Ως γνωστόν, η πολιτική απόφαση για επέκταση προς τα κάτω του ηλικιακού ορίου για υποχρεωτική φοίτηση στην Προδημοτική Εκπαίδευση, αύξησε τις ανάγκες για θέσεις σε σχολεία αλλά και για χώρους και σχολικές αίθουσες. Επομένως, οι αρμόδιοι στράφηκαν και πάλι στη λύση των λυόμενων αιθουσών, οι οποίες σε κάποιες περιπτώσεις δημιουργούν περαιτέρω ζητήματα αντί να τα επιλύουν.

Μία τέτοια περίπτωση είναι και αυτή δημόσιου νηπιαγωγείου στα Λατσιά, στο οποίο τοποθετήθηκε μεν καινούργια λυόμενη αίθουσα, ωστόσο φαίνεται να υπάρχουν ακόμα αρκετές εκκρεμότητες.

Κατάσταση η οποία έχει οδηγήσει τον Σύνδεσμο Γονέων του σχολείου να αποταθεί στην οικεία Σχολική Εφορεία αλλά και στις Τεχνικές Υπηρεσίες του υπουργείου Παιδείας, παραθέτοντας προβληματισμούς και ζητήματα.

Στην επιστολή των οργανωμένων γονέων – την οποία κατέχει ο «Φ» – αναφέρονται σημαντικά θέματα, όπως ο απαραίτητος εξοπλισμός αλλά και θέματα υγιεινής.

Συγκεκριμένα, τίθεται θέμα εξοπλισμού καθώς στην αίθουσα δεν υπάρχει πίνακας, ούτε projector, γεγονός που έχει προκαλέσει προβληματισμό στους γονείς σχετικά με τον διαθέσιμο βασικό εκπαιδευτικό και τεχνολογικό εξοπλισμό. Οι γονείς διερωτώνται κατά πόσον, υπό τις παρούσες συνθήκες, τα παιδιά έχουν πρόσβαση στα απαραίτητα μέσα που θα υποστήριζαν τη σύγχρονη εκπαιδευτική διαδικασία.

Αναφέρεται ακόμη ότι στη συγκεκριμένη αίθουσα υπάρχουν τουαλέτες, οι οποίες όμως μέχρι σήμερα δεν έχουν συνδεθεί με το αποχετευτικό σύστημα. Λόγω διγλωσσίας που παρατηρείται σχετικά με το πότε μπορούν να εκτελεστούν οι συγκεκριμένες εργασίες, οι γονείς ζητούν σαφή ενημέρωση.

Επίσης, σημειώνεται ότι τα παιδιά πρέπει να μετακινούνται σε άλλο χώρο για το πλύσιμο των χεριών τους, κάτι που θα γίνει πιο δύσκολο σύντομα λόγω των καιρικών συνθηκών του χειμώνα. Αίτημα των γονέων είναι όπως εξεταστεί μια πιο άμεση και πρακτική λύση, ώστε τα παιδιά να μπορούν να εξυπηρετούνται χωρίς την ανάγκη μετακίνησης σε άλλη αίθουσα για μια τόσο βασική ανάγκη υγιεινής.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Σύνδεσμος Γονέων αναφέρει ότι σκοπός του δεν είναι να δημιουργήσει αντιπαράθεση αλλά να μεταφέρει υπεύθυνα τις ανησυχίες, ούτως ώστε να εξευρεθούν λύσεις.