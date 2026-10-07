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Μετά την περίπτωση στην Αγλαντζιά, όπου κολόνα βρέθηκε πάνω στην όδευση τυφλών, νέες εικόνες αυτή τη φορά από τη Λεμεσό προκαλούν ξανά ερωτήματα για το πώς σχεδιάζονται οι παρεμβάσεις προσβασιμότητας.

Όπως κατήγγειλε στο philenews κάτοικος της Μέσας Γειτονιάς, στο Δήμο Λεμεσού , κατασκευάστηκαν πρόσφατα ράμπες, όμως σε αρκετά σημεία τα πεζοδρόμια είναι τόσο στενά, με πασσάλους και άλλα εμπόδια, που η διέλευση γίνεται δύσκολη ακόμη και για πεζούς, πόσο μάλλον για αναπηρικά αμαξίδια.

Την ίδια ώρα, όπως επισημαίνει, η λεωφόρος Μακαρίου και το πάρκο «Πανίκκου Δημητρίου», σημεία με αυξημένη κίνηση και πλατύτερα πεζοδρόμια, παραμένουν χωρίς αντίστοιχες ράμπες.