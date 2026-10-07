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Στην Λεωφόρο Αγλαντζιάς η προσβασιμότητα πήγε, στην κυριολεξία, περίπατο.

Ένας σιδερένιος πάσσαλος έχει τοποθετηθεί ακριβώς πάνω στην όδευση για άτομα με προβλήματα όρασης, στη μέση του πεζοδρομίου. Η εικόνα προκαλεί εύλογα ερωτήματα. Ποιος τοποθέτησε την κολόνα; Ποιος ενέκρινε το σημείο; Ποιος έλεγξε το έργο και ποιος το παρέλαβε;

Το θέμα ανέδειξε το Πράσινο Κόμμα της Κύπρου, ζητώντας άμεση έρευνα και απόδοση ευθυνών.