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H GANEVA VENELINA, 42 ετών, από τη Βουλγαρία, απουσιάζει από την οικία της στη Δερύνεια, από το πρωί σήμερα, 7 Οκτωβρίου, 2026.

Η 42χρονη περιγράφεται ως λεπτής σωματικής διάπλασης, ύψους 1,60μ. περίπου, με καστανά μακριά μαλλιά.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό της, να επικοινωνήσει με τον Αστυνομικό Σταθμό Δερύνειας, στο τηλέφωνο 23803273 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον αριθμό 1460