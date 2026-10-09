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Πέντε άτομα συνέλαβε η Αστυνομία στο πλαίσιο στοχευμένων προληπτικών της επιχειρήσεων.

Αποτέλεσμα των εν λόγω επιχειρήσεων ήταν η σύλληψη πέντε προσώπων για διάφορα αδικήματα, μεταξύ άλλων, παράνομη κατοχή περιουσίας, παράνομη κατοχή και χρήση ναρκωτικών, αδασμοφορολόγητα καπνικά προϊόντα, επίθεση με πρόκληση πραγματική σωματική βλάβη.

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών, κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακόπηκαν και ελέγχθηκαν 282 οδηγοί και 68 επιβάτες. Διενεργήθηκαν ταυτόχρονα 43 έλεγχοι υποστατικών, με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας, όπου προέκυψε μία καταγγελία.

Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, έγιναν 260 καταγγελίες, που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχαίας, ενώ προέκυψαν και 10 διερευνώμενες υποθέσεις παραβάσεων τροχαίας.

Από τις καταγγελίες που έγιναν, οι 82 αφορούσαν υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, ενώ στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν 10 οχήματα.

Πραγματοποιήθηκαν 122 έλεγχοι αλκοόλης, από τους οποίους προέκυψαν τρεις καταγγελίες. Σε τρειςπροκαταρκτικούς ελέγχους νάρκοτεστ καταγράφηκαν τρία θετικά αποτελέσματα.

Οι επιχειρήσεις αστυνόμευσης, για πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος, συνεχίζονται καθημερινά, με αυξημένη/ενισχυμένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση, με σκοπό την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών/την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.