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Στη σύλληψη άνδρα ηλικίας 37 ετών προχώρησαν χθες μέλη του Γραφείου Καταπολέμησης Εμπορίας Προσώπων (ΓΚΕΠ), στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης που αφορά αδικήματα εργασιακής εκμετάλλευσης, απειλής βιαιοπραγίας και άλλα συναφή αδικήματα.

Συγκεκριμένα, μετά από πληροφορία που λήφθηκε αναφορικά με πιθανή εργασιακή εκμετάλλευση ηλικιωμένου προσώπου, μέλη του ΓΚΕΠ μετέβησαν σε κτηνοτροφική μονάδα στην επαρχία Λευκωσίας, όπου εντόπισαν άνδρα ηλικίας 73 ετών να ασχολείται με την καθαριότητα της μονάδας.

Ο 73χρονος μεταφέρθηκε στα γραφεία του ΓΚΕΠ, όπου έτυχε χειρισμού ως πιθανό θύμα εμπορίας προσώπων. Παράλληλα, λήφθηκε κατάθεση από τον ίδιο σχετικά με τις συνθήκες εργασίας και διαβίωσης του στον συγκεκριμένο χώρο.

Στο πλαίσιο των εξετάσεων και κατόπιν συντονισμένης επιχείρησης από τα μέλη του ΓΚΕΠ, σε συνεργασία με μέλη του ΤΑΕ και ΟΠΕ Λευκωσίας, προχώρησαν την ίδια μέρα στη σύλληψη του 37χρονου ιδιοκτήτη της κτηνοτροφικής μονάδας. Ταυτόχρονα, διενεργήθηκε έρευνα στο χώρο στη βάση δικαστικού εντάλματος, κατά την οποία παραλήφθηκε αριθμός τεκμηρίων που σχετίζονται με τα υπό διερεύνηση αδικήματα.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, το οποίο εξέδωσε εναντίον του διάταγμα κράτησης διάρκειας έξι ημερών.

Το Γραφείο Καταπολέμησης Εμπορίας Προσώπων συνεχίζει τις εξετάσεις.