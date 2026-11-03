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Καταζητείται ο Χρίστος Παύλου, 28 ετών από την επαρχία Λάρνακας, για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση που αφορά σε σοβαρά ποινικά αδικήματα, που διαπράχθηκαν μεταξύ των Ιουλίου και Σεπτεμβρίου, 2026 στην επαρχία Λάρνακας.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λάρνακας στο τηλέφωνο 24804060, με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη, στον αριθμό 1460.