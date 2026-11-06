Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Νέες απειλές για βόμβες δέκτηκαν αρκετά αεροσκάφη που εκτελούσαν πτήσεις από και προς Πράγα και Σόφια, ανακοίνωσαν οι αρχές την Παρασκευή. Πτήσεις σε όλη την Ευρώπη έχουν βρεθεί στο στόχαστρο ψευδών συναγερμών αυτή την εβδομάδα. Μεταξύ αυτών των πτήσεων, υπήρχε και μια με προορισμό το αεροδρόμιο Λάρνακας.

Την Παρασκευή, τέσσερις πτήσεις που έφταναν στο αεροδρόμιο της Πράγας και πέντε πτήσεις που αναχωρούσαν από την Πράγα έγιναν στόχος νέων απειλών για βόμβες, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων η εκπρόσωπος του αεροδρομίου, Ντενίσα Χεϊτμανκόβα.

«Οι απειλές αφορούν αφίξεις από τη Δανία, τη Μεγάλη Βρετανία και δύο από την Ισπανία. Όσον αφορά τις αναχωρήσεις, πρόκειται για πτήσεις προς την Ολλανδία, την Κύπρο, τη Ρουμανία, την Ιταλία και τη Μεγάλη Βρετανία», ανέφερε.

Το αεροδρόμιο και η τσεχική Αστυνομία αρνήθηκαν να δώσουν λεπτομέρειες σχετικά με τις πτήσεις που επηρεάστηκαν.

Ο εκπρόσωπος του αεροδρομίου της Πράγας, Γίρι Χάνιχ, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι «η λειτουργία του αεροδρομίου παραμένει κανονική και ομαλή», παρά τις απειλές.

Η τσεχική αστυνομία είχε ήδη ελέγξει τέσσερα αεροσκάφη την Πέμπτη, κατόπιν σχετικών απειλών.

Εκπρόσωπος του βουλγαρικού Υπουργείου Μεταφορών δήλωσε στο ΓΠΕ ότι την Παρασκευή ελήφθησαν προειδοποιήσεις και για δύο πτήσεις προς τη Σόφια. Και οι δύο πτήσεις, μία από το αεροδρόμιο Στάνστεντ του Λονδίνου και μία από τις Βρυξέλλες, προσγειώθηκαν με ασφάλεια.

Η πορτογαλική Αστυνομία ανέφερε ότι στο στόχαστρο βρέθηκε επίσης μια πτήση της Ryanair, η οποία ήταν προγραμματισμένο να αναχωρήσει την Παρασκευή από τη Λισαβόνα με προορισμό τη Ρώμη.

Δεκάδες εμπορικές πτήσεις στην Ευρώπη έχουν γίνει στόχος ψευδών συναγερμών αυτή την εβδομάδα, αναγκάζοντας τις αρχές να αλλάξουν την πορεία ορισμένων αεροσκαφών ή να συνοδεύσουν πολιτικά αεροσκάφη με μαχητικά.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας για την πτήση προς Κύπρο

Το μεσημέρι σήμερα, η Αστυνομία ενημερώθηκε ότι σε αεροδρόμιο ευρωπαϊκής χώρας είχε ληφθεί, μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος, απειλή για τοποθέτηση βόμβας σε αεροσκάφη που κατευθύνονταν προς και από το συγκεκριμένο αεροδρόμιο. Ένα από τα αεροσκάφη είχε προορισμό το αεροδρόμιο Λάρνακας.

Οι αρμόδιες Αρχές της Δημοκρατίας ενημερώθηκαν άμεσα και τέθηκαν σε επιφυλακή.

Το αεροσκάφος αφίχθηκε στο αεροδρόμιο Λάρνακας γύρω στις 2.00 μ.μ. και στάθμευσε σε απομονωμένο χώρο, όπου εφαρμόστηκαν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα και μέτρα ασφαλείας.

Από τις έρευνες που ακολούθησαν δεν εντοπίστηκε οτιδήποτε επιλήψιμο.

Στις έρευνες και στα μέτρα ασφαλείας που λήφθηκαν συμμετείχαν μέλη του Κλάδου Πυροτεχνουργών και του Κλάδου Αστυνομικών Σκύλων της ΜΜΑΔ, καθώς και μέλη της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αεροδρομίων.

ΚΥΠΕ