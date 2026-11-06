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Αναστάτωση και σκηνές χάους επικράτησαν για αρκετές ώρες σε ευρωπαϊκά αεροδρόμια, μετά από σχεδόν ταυτόχρονους συναγερμούς για απειλές τοποθέτησης βόμβας. Το περιστατικό έφερε ξανά στο προσκήνιο τους κινδύνους που αντιμετωπίζει η Ευρώπη από την αυξανόμενη παρουσία υβριδικών απειλών.

Συνολικά, περισσότερες από 25 πτήσεις επηρεάστηκαν σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, από τη Βουλγαρία μέχρι τη Σκωτία, εντείνοντας τις ανησυχίες για πιθανή κλιμάκωση τέτοιων ενεργειών στη Γηραιά Ήπειρο, ιδιαίτερα υπό το βάρος των εξελίξεων γύρω από τον πόλεμο στην Ουκρανία.

🚨 BOMB THREATS HIT 15 PASSENGER JETS IN 7 COUNTRIES IN ONE DAY. HERE'S WHAT HAPPENED TO EACH:



🇫🇷 France — Aer Lingus jet from Dublin to Rome DIVERTED to the Évreux military air base, 151 passengers and 6 crew taken off as military bomb teams moved in

🇮🇹 Italy — Finnair jet from… pic.twitter.com/TuBfvTvDkF November 5, 2026

Αλλαγή στην κλιμάκωση

Αν και δεν είναι λίγες οι φορές που στο πρόσφατο παρελθόν ανάλογα περιστατικά έχουν απασχολήσει ευρωπαϊκά αεροδρόμια, με πρώτα αυτά των βαλτικών χωρών, εντούτοις το πλήθος των απειλών που καταγράφηκαν χθες άλλαξε το επίπεδο κλιμάκωσης σύμφωνα με αρκετούς αναλυτές, που αναζητούν τώρα τους… ηθικούς αυτουργούς αυτών των ενεργειών.

Σύμφωνα με τον Ιταλό Υπουργό Άμυνας, Γκουίντο Κροσέτο, (ο οποίος σημειωτέον είναι ένας από τους αξιωματούχους σε επίπεδο ΕΕ που έχει ταχθεί ανοιχτά υπέρ της ευρωπαϊκής αμυντικής αυτονομίας μαζί με τον Έλληνα ομόλογό του, Νίκο Δένδια), η εικόνα που επικράτησε στα αεροδρόμια της Ευρώπης «είναι μια στρατηγική για να αυξηθεί το χάος», υπονοώντας ότι οι μαζικές απειλές στοχεύουν στις ευρωπαϊκές κοινωνίες.

🇵🇱 Europe is dealing with a wave of BOMB THREATS targeting passenger flights, and Poland was hit again today.



A LOT flight from Warsaw to Paris was stopped at Chopin Airport after authorities received a warning about a potentially dangerous item on board.



Passengers, luggage… November 5, 2026

«Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει, ήδη τις περασμένες ημέρες είχαν φτάσει περίπου δέκα σχετικές αναφορές», πρόσθεσε ο Κροσέτο, σύμφωνα με τον οποίο, τα όσα συνέβησαν σήμερα «αποτελούν ένα παράδειγμα του πόσο εύκολο είναι να προκληθούν προβλήματα, άγχος και ψύχωση στις χώρες μας». Ο επικεφαλής του ιταλικού υπουργείου Άμυνας τόνισε επίσης ότι «μπορεί να υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με το ποιος ευθύνεται για όλα αυτά», από την στιγμή που «δεν προέκυψαν σαφείς και αδιάψευστες απαντήσεις». «Πρόκειται για μια νέα απειλή. Εδώ και τέσσερα χρόνια, υποστηρίζω ότι θα πρέπει, με κάποιο τρόπο, να συνηθίσουμε να υπερασπιζόμαστε τον εαυτό μας», κατέληξε ο κ. Κροσέτο.

Ο βασικός ύποπτος

Την ίδια ώρα, οι περισσότερες υποψίες πέφτουν στη Ρωσία, όχι μόνο γιατί διαθέτει… συστηματικό παρελθόν υβριδικών απειλών στην Ευρώπη, αλλά γιατί ορισμένες από τις ψευδείς απειλές για ύπαρξη βόμβας σε επιβατικά αεροπλάνα είχαν υπογραφή από τους «Μαχητές του Ανδρικού Κράτους», το όνομα μιας ρωσικής εξτρεμιστικής οργάνωσης, σύμφωνα με το BBC.

At least 20 commercial flights in Europe had to deal with bomb threats Thursday, with at least one being diverted to a military base in France. Authorities have reported that no explosives were discovered on any of the jets, and they all appeared to be hoaxes. Thursday's… pic.twitter.com/CS21Xvuehs — CBS Evening News with Tony Dokoupil (@CBSEveningNews) November 6, 2026

Μια απειλή σε πτήση με προορισμό το αεροδρόμιο της Σόφιας στη Βουλγαρία είχε υπογραφή από αυτή την οργάνωση. «Εμείς, οι Μαχητές του Ανδρικού Κράτους, θα γράψουμε ιστορία με τις σημερινές μας ενέργειες. Το φεμινιστικό σας καθεστώς θα το θυμάται αυτό για πάντα. Η έκρηξη θα γίνει σε 60 λεπτά. Σήμερα, ο ουρανός σας θα γίνει κόκκινος», έγραφε email που περιήλθε σε γνώση του Γαλλικού Πρακτορείου. Αντίστοιχα στην Ιταλία, όπου επίσης δύο πτήσεις (Ελσίνκι-Ρώμη και Δουβλίνο-Ρώμη) δέχθηκαν απειλές μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τόνισε εκπρόσωπος των Αεροδρομίων της Ρώμης. Σύμφωνα με ιταλικά μέσα ενημέρωσης, το email (γραμμένο στα ιταλικά) είχε υπογραφή από τους «Μαχητές του Ανδρικού Κράτους»: «Είστε όλοι συνένοχοι σε ένα εγκληματικό σχέδιο. Θέλουμε να σας εξαφανίσουμε για αυτό (…). Το φεμινιστικό σας καθεστώς θα το θυμάται αυτό για πάντα. Η έκρηξη θα συμβεί σε 60 λεπτά. Σήμερα, ο ουρανός σας θα είναι κόκκινος».

Η σκοπιμότητα

Για μεγάλη μερίδα αναλυτών, η ευθεία κλιμάκωση των υβριδικών απειλών, στοχεύοντας “κρίσιμες υποδομές” στην ευρωπαϊκή ήπειρο συνιστά την “γκρίζα ζώνη” μεταξύ ειρήνης και πολέμου, αλλά και μια διαρκή υπόμνηση απειλής προς τις ευρωπαϊκές κοινωνίες, δημιουργώντας τάσεις αποσταθεροποίησης στο εσωτερικό τους.

protothema.gr