Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Σημαντική πρόοδος ενδέχεται να σημειωθεί στις προσπάθειες τερματισμού του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, καθώς η Τεχεράνη εμφανίζεται διατεθειμένη να συζητήσει πτυχές του πυρηνικού της προγράμματος που μέχρι πρότινος θεωρούνταν αδιαπραγμάτευτες. Σύμφωνα με το Bloomberg, το οποίο επικαλείται διπλωμάτη με γνώση των συνομιλιών, η αλλαγή στάσης της ιρανικής πλευράς δημιουργεί προοπτικές για ουσιαστική εξέλιξη στις διαπραγματεύσεις.

Το Ιράν εξετάζει προτάσεις που αφορούν τις πυρηνικές του δραστηριότητες, οι οποίες κατατέθηκαν από το Κατάρ —τον βασικό διαμεσολαβητή— σύμφωνα με τον διπλωμάτη, ο οποίος ζήτησε να παραμείνει ανώνυμος λόγω της ευαίσθητης φύσης των πληροφοριών. Οποιαδήποτε παραχώρηση στο συγκεκριμένο ζήτημα θα μπορούσε να αποτελέσει σημαντικό βήμα προόδου στις διαπραγματεύσεις, οι οποίες είχαν περιέλθει σε τέλμα μετά την κατάρρευση μιας προσωρινής ειρηνευτικής συμφωνίας που είχε επιτευχθεί τον Ιούνιο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) συνομίλησε τηλεφωνικά με τον εμίρη του Κατάρ σχετικά με τις προσπάθειες αποκλιμάκωσης της έντασης – μια ένδειξη της επιθυμίας του να τερματίσει έναν πόλεμο που συνέβαλε στην επικράτηση των Δημοκρατικών έναντι του Ρεπουμπλικανικού κόμματός του, στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ αυτή την εβδομάδα.



Ο Τραμπ υποστηρίζει σταθερά ότι ο κύριος στόχος του πολέμου ήταν να αποτραπεί το Ιράν από την απόκτηση πυρηνικού όπλου, αν και ελάχιστα είναι γνωστά για την έκταση της πυρηνικής δραστηριότητας της χώρας από την έναρξη της σύγκρουσης. Παρότι η Τεχεράνη διαμηνύει πάγια ότι το πυρηνικό της πρόγραμμα υπηρετεί αποκλειστικά ειρηνικούς σκοπούς, τυχόν δεσμεύσεις για μεγαλύτερη διαφάνεια θα μπορούσαν να φανούν αρκετές ώστε να δώσουν ώθηση στην ειρηνευτική διαδικασία.

Το πρακτορείο Reuters και οι New York Times είχαν αναφέρει προηγουμένως ότι το Ιράν είναι διατεθειμένο να συμβιβαστεί στο ζήτημα των πυρηνικών.

Αξιωματούχοι του Κατάρ επισκέφθηκαν Ντόχα και Τεχεράνη, επιδιώκοντας να οριστικοποιήσουν μια πιθανή συμφωνία ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών της Τρίτης στις ΗΠΑ, κατά τις οποίες οι Δημοκρατικοί απέκτησαν τον έλεγχο του Κογκρέσου, σημειώνοντας σαρωτική νίκη έναντι του Ρεπουμπλικανικού κόμματος του Τραμπ. Ένας από τους λόγους αυτής της ανατροπής ήταν η αντίθεση της αμερικανικής κοινής γνώμης στον πόλεμο, εν μέρει λόγω των επιπτώσεών του στις τιμές των καυσίμων.

Στο πλαίσιο άλλων πρόσφατων διπλωματικών κινήσεων, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, συζήτησε την Πέμπτη —σε ξεχωριστές τηλεφωνικές επικοινωνίες με τους ομολόγους του από τη Σαουδική Αραβία και το Κατάρ— «προσπάθειες που αποσκοπούν στην εδραίωση της σταθερότητας στην περιοχή», σύμφωνα με ανακοίνωση στο επίσημο κανάλι του στο Telegram. Ο ίδιος συνομίλησε επίσης με τους ομολόγους του από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Τουρκία, το Κουβέιτ, την Κύπρο και την Ιορδανία.

Ο Μοχσέν Ρεζαΐ, γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, συναντήθηκε στη Μόσχα με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση στον ιστότοπο της ρωσικής προεδρίας. Ο Ρεζαΐ μετέφερε μήνυμα του Ανώτατου Ηγέτη Μοτζτάμπα Χαμενεΐ προς τον Πούτιν, σύμφωνα με το ιρανικό κρατικό δίκτυο IRIB, το οποίο ωστόσο δεν παρείχε περισσότερες λεπτομέρειες.

skai.gr