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Η Ελλάδα εξέδωσε τη NAVTEX για την πορεία του γαλλικού ερευνητικού Abeille Marengo το οποίο θα κάνει τις έρευνες για την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης – Κύπρου από σήμερα μέχρι τις 6 Μαρτίου του 2026.

Η NAVTEX καλύπτει ολόκληρη τη διαδρομή πόντισης του καλωδίου μέχρι και την κυπριακή ΑΟΖ. Στο τμήμα των περιοχών βόρεια της Κρήτης, που περιλαμβάνουν και διεθνή ύδατα, έχουν ήδη πραγματοποιηθεί οι έρευνες, ακόμη και μετά το επεισόδιο της Κάσου. Το κύριο τμήμα των ερευνών που απομένει αφορά την περιοχή ανατολικά της Κάσου, μέχρι τα όρια της κυπριακής ΑΟΖ.

Η ισχύς της NAVTEX είναι άμεση, κάτι που σημαίνει ότι το γαλλικό ερευνητικό σκάφος Abeille Marengo, το οποίο παραμένει στο λιμάνι του Ηρακλείου, θα αποπλεύσει άμεσα για την περιοχή των ερευνών.

Δείτε τη NAVTEX:

Σύμφωνα με πληροφορίες από ελλαδικά μέσα, στις 2 Νοεμβρίου ενημερώθηκαν τα μέλη της ειδικής διυπουργικής επιτροπής (ΕΧΑΕΘ), που λειτουργεί υπό την αιγίδα του ελληνικού ΥΠΕΞ, προκειμένου να παρέδιδαν μέχρι σήμερα, Παρασκευή, τις εισηγήσεις τους σχετικά με την αδειοδότηση του έργου. Εφόσον δοθεί η θετική, όπως αναμένεται, απάντηση, το Λιμενικό θα εκδώσει την «άδεια εξαίρεσης» του πλοίου υπό γαλλική σημαία Abeille Marengo.

Θα ακολουθήσει το επίσημο αίτημα της εταιρείας διαχείρισης του έργου για την έκδοση NAVTEX, το οποίο θα διαβιβαστεί στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ώστε να εκδοθεί άμεσα η NAVTEX από την Υδρογραφική Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού.



Οι εκτιμήσεις καλά ενημερωμένων πηγών είναι ότι το περιβάλλον, όπως διαμορφώθηκε μετά και τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, δημιουργεί ευνοϊκή συγκυρία για την επανέναρξη των ερευνών και περιορίζει το ενδεχόμενο επανάληψης του επεισοδίου του 2024, όταν οι έρευνες διακόπηκαν μετά την παρέμβαση τουρκικών πολεμικών πλοίων.

Εκτιμάται ότι, μετά και τη συνεννόηση που έχει υπάρξει μεταξύ της γαλλικής και της τουρκικής πλευράς, είτε δεν θα υπάρξει αντίδραση από τουρκικής πλευράς είτε αυτή θα περιοριστεί στη συνήθη, όπως τείνει να εξελιχθεί, διαδικασία του hailing (παρενόχληση μέσω ασυρμάτου).

protothema.gr