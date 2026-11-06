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Νέα δεδομένα δημιουργούνται για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου (Great Sea Interconnector – GSI), καθώς πριν λίγο, απόγευμα Παρασκευής, εκδόθηκε από την Υδρογραφική Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού η navtex για νέες βυθομετρήσεις νοτιοανατολικά της Κρήτης, στο πλαίσιο της προώθησης του μεγαλεπήβολου έργου..

Τισς έρευνες θα πραγματοποιήσει το γαλλικής σημαίας ερευνητικό σκάφος «Abeille Marengo», το οποίο αναμένεται να αποπλεύσει τις επόμενες ώρες ή μέρες από το λιμάνι Ηρακλείου όπου ελλιμενίστηκε πρόσφατα.

Σύμφωνα με τον σταθμό Ηρακλείου, οι ερευνητικές δραστηριότητες θα πραγματοποιηθούν κατά το διάστημα από 6 Νοεμβρίου 2026 έως 6 Μαρτίου 2027.

Δεν υπήρξε για την ώρα οποιαδήποτε αντίδραση -ή έκδοση αντι-navtex- από την τουρκική κυβέρνηση.