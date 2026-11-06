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Στις 24 Νοεμβρίου θα εγκαινιαστεί το νέο τερματικό πετρελαιοειδών του ΚΟΔΑΠ στο Βασιλικό, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, με το έργο να έχει ολοκληρωθεί έπειτα από καθυστέρηση περίπου ενός έτους. Για την καθυστέρηση επιβλήθηκε στον εργολάβο ποινική ρήτρα €1,275 εκατ., ενώ κατά τη συζήτηση στη Βουλή τέθηκε ζήτημα για το ύψος της σε σχέση με τη ζημιά που φέρεται να προκλήθηκε στον Οργανισμό.

Όπως αναφέρθηκε την Παρασκευή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, κατά την εξέταση του συμπληρωματικού προϋπολογισμού του ΚΟΔΑΠ για το 2026, οι εργασίες έχουν ολοκληρωθεί και τα αποθέματα καυσίμων έχουν ήδη μεταφερθεί στις νέες εγκαταστάσεις.

Το τερματικό διαθέτει επτά δεξαμενές συνολικής χωρητικότητας περίπου 173.000 μετρικών τόνων.

Καθυστέρηση ενός έτους και διαφωνία για την ποινική ρήτρα

Ο Γενικός Διευθυντής του ΚΟΔΑΠ, Γιώργος Καραγιώργης, ανέφερε ότι το έργο παραλήφθηκε επισήμως στις 3 Ιουνίου 2026, με καθυστέρηση περίπου ενός έτους.

Όπως εξήγησε, η ποινική ρήτρα που αποκόπηκε από τον εργολάβο αντιστοιχεί στο ανώτατο όριο του 2,5% που προέβλεπε η σύμβαση.

Κατά τη συζήτηση, ο επικεφαλής του Άλματος, Οδυσσέας Μιχαηλίδης, αμφισβήτησε την επάρκεια του συγκεκριμένου ποσοστού, επισημαίνοντας ότι στα πρότυπα έγγραφα προβλέπεται ανώτατο όριο ποινικών ρητρών 20%.

Σύμφωνα με τον κ. Μιχαηλίδη, η ενημέρωση που έλαβε από τον Οργανισμό αναφέρει ότι η ζημιά από την καθυστέρηση ανήλθε σε €6 εκατ., με αποτέλεσμα, όπως υποστήριξε, το κράτος να παραμένει εκτεθειμένο κατά περίπου €5 εκατ.

Απαντώντας, ο κ. Καραγιώργης διευκρίνισε ότι το ποσοστό του 2,5% είχε καθοριστεί εξαρχής στη σύμβαση, σημειώνοντας ότι υψηλότερες ποινικές ρήτρες θα μπορούσαν να οδηγήσουν τον εργολάβο σε αύξηση της προσφερόμενης τιμής.

Εκκρεμότητες και υποχρεώσεις του εργολάβου έως το 2028

Παρά την ολοκλήρωση του έργου, εξακολουθούν να υφίστανται εκκρεμότητες που καταγράφηκαν κατά την παραλαβή του.

Σύμφωνα με τον Γενικό Διευθυντή του ΚΟΔΑΠ, από κατάλογο περίπου 250 παρατηρήσεων και εκκρεμοτήτων έχει αποκατασταθεί το 70%.

Παράλληλα, βρίσκεται σε ισχύ διετής περίοδος έως τον Ιούνιο του 2028, κατά την οποία ο εργολάβος υποχρεούται να αποκαθιστά τυχόν ελαττώματα με δικά του έξοδα.

Στο 30% της υποχρέωσης αποθεμάτων η χωρητικότητα

Αναφερόμενος στην επάρκεια των αποθεμάτων καυσίμων, ο κ. Καραγιώργης εξήγησε ότι ο ΚΟΔΑΠ υποχρεούται να διατηρεί ποσότητες που αντιστοιχούν σε 90 ημέρες μέσων ημερήσιων καθαρών εισαγωγών.

Για την περίοδο 2025-2026, η συνολική υποχρέωση του Οργανισμού ανέρχεται σε περίπου 576.000 τόνους.

Η χωρητικότητα του νέου τερματικού καλύπτει περίπου το 30% της συνολικής υποχρέωσης, ενώ τα υπόλοιπα αποθέματα διατηρούνται σε άλλες εγκαταστάσεις στην Κύπρο και στην Ελλάδα.

ΚΥΠΕ