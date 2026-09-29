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Με προφορική συνεννόηση επιδοτείται από τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών το 70% των καλλιεργειών στην Κύπρο, πρακτική η οποία ισχύει και στην ΕΕ.

Από το σύνολο των επιδοτήσεων, ποσοστό πέραν του 80% αφορούν καλλιέργειες σε ιδιωτικά τεμάχια, 13% τουρκοκυπριακά και 5% κρατικά.

Τα σχετικά στοιχεία παρέθεσε ο Επίτροπος Αγροτικών Πληρωμών κ. Ανδρέας Κυπριανού, ενημερώνοντας τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων σχετικά με το θέμα των επιδοτήσεων.

Ο κ. Κυπριανού ανέφερε, ότι στην Κύπρο επιδοτούνται τριών ειδών περιουσίες και συγκεκριμένα καλύπτουν τα κρατικά τεμάχια, τα τουρκοκυπριακά και τα ιδιωτικά ακίνητα.

Ο επικεφαλής του Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ) διευκρίνισε, πως ούτε ο ίδιος ο ΚΟΑΠ ούτε και η ΕΕ δεν επιδοτούν την ιδιοκτησία. Αυτό που επιδοτούν, είπε, είναι η καλλιέργεια με στόχο να βοηθηθούν οι καλλιεργητές να καλύψουν κάποια από τα έξοδα. Όπως είπε, για να εγκριθεί η επιδότηση, ο αιτητής πρέπει να έχει νόμιμη κατοχή του τεμαχίου το οποίο δηλώνει. Για να θεωρηθεί πως κάποιος έχει νόμιμη κατοχή είτε πρέπει να κατέχει τίτλο ιδιοκτησίας του τεμαχίου, είτε να αποδείξει ότι διαθέτει σύμβαση εκμίσθωσης (από τον ιδιοκτήτη) είτε πρέπει να έχει προφορική συμφωνία με τον ιδιοκτήτη του τεμαχίου. Στο σημείο αυτό ο κ. Κυπριανού παρατήρησε, πως αν δεν επιδοτούνταν οι καλλιέργειες που απορρέουν από προφορικές συμφωνίες, η ορεινή ύπαιθρος θα ερήμωνε ή και θα καταστρεφόταν από πυρκαγιές, κάτι το οποίο αποτρέπεται με τις καλλιέργειες.

Εξήγησε επίσης, πως ύστερα από περιστατικά υφαρπαγής γαιών στη Γερμανία, οι έλεγχοι της ΕΕ είναι πολύ αυστηροί σε σημείο που δεν δέχονται ούτε τις αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου της Κυπριακής Δημοκρατίας σχετικά με τα χαλίτικα και τα Τουρκοκυπριακά, απαιτώντας ονομαστική παραχώρηση στον καλλιεργητή. Όπως είπε, ο ΚΟΑΠ ήγειρε το θέμα στις Βρυξέλες.

Ο κ. Κυπριανού διευκρίνισε, πως για να υποβάλει κάποιος αίτηση για να επιδοτηθεί η καλλιέργειά του, πρέπει να είναι μόνιμος κάτοικος Κύπρου, δηλαδή να μένει τουλάχιστον έξι μήνες, να παρουσιάσει λογαριασμό κοινής ωφελείας και να έχει IBAN. Κατόπιν τούτου ο ΚΟΑΠ εξετάζει αν το τεμάχιο για το οποί υποβάλλεται αίτηση καλλιεργείται και ακολούθως επιδοτείται.

Σχετικά με την καταγγελία που έγινε για γιατρό ο οποίος φέρεται να διαμένει στη Γερμανία και να επιδοτείται, ανέφερε ότι αυτή ερευνάται από το Τμήμα Καταπολέμησης της Απάτης του ΚΟΑΠ. Όπως εξήγησε, αν διαπιστωθεί πως υπάρχει οποιαδήποτε παρανομία, τότε το θέμα θα οδηγηθεί στην Αστυνομία. Είπε επίσης, πως καταγγελίες προς διερεύνηση έχουν σταλεί κατά καιρούς και στην ευρωπαϊκή εισαγγελία.

Όσον αφορά τους ελέγχους από πλευράς ευρωπαϊκών οργανισμών, είπε πως απεσταλμένοι της ΕΕ μεταβαίνουν σε χωράφια και ελέγχουν κατά πόσον οι χορηγίες ανταποκρίνονται με τα ισχύοντα επί τόπου.