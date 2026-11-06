Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Προς υπερπροσφορά πετρελαίου φαίνεται να κινείται εκ νέου η παγκόσμια αγορά, καθώς οι υψηλές τιμές περιορίζουν τη ζήτηση και μεταβάλλουν τις εκτιμήσεις για την ισορροπία προσφοράς και κατανάλωσης. Σύμφωνα με αναλύσεις των Goldman Sachs και JPMorgan, οι ανησυχίες για ελλείψεις υποχωρούν, δίνοντας τη θέση τους σε προβληματισμούς για πιθανό πλεόνασμα, παρά τις συνεχιζόμενες εντάσεις στη Μέση Ανατολή.

Όπως μεταδίδει το OilPrice.com, η JPMorgan εκτιμά ότι η παγκόσμια αγορά επέστρεψε σε πλεόνασμα 1,1 εκατ. βαρελιών ημερησίως τον Σεπτέμβριο, το οποίο διευρύνθηκε στα 1,4 εκατ. βαρέλια ημερησίως τον Οκτώβριο.

Το επίπεδο αυτό προσεγγίζει τον περσινό μέσο όρο των 1,3 εκατ. βαρελιών ημερησίως, σύμφωνα με έκθεση της επενδυτικής τράπεζας που δημοσιεύθηκε αυτή την εβδομάδα.

Από την πλευρά της, η Goldman Sachs παρουσιάζει μια διαφοροποιημένη εκτίμηση, υποστηρίζοντας ότι η αγορά πετρελαίου βρισκόταν σε ισορροπία τόσο τον Σεπτέμβριο όσο και τον Οκτώβριο.

Ανάκαμψη εξαγωγών παρά τις επιθέσεις στα Στενά του Ορμούζ

Οι εκτιμήσεις των δύο επενδυτικών τραπεζών διατυπώνονται εν μέσω αναφορών για ανάκαμψη των εξαγωγών πετρελαίου από τον Περσικό Κόλπο, παρά την κλιμάκωση των επιθέσεων του Ιράν εναντίον δεξαμενόπλοιων στα Στενά του Ορμούζ.

Μόνο από την Κυριακή έχουν καταγραφεί πέντε τέτοια περιστατικά, γεγονός που διατηρεί την ανησυχία για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και τη σταθερότητα του ενεργειακού εφοδιασμού.

Παράλληλα, η Goldman Sachs επισημαίνει ότι δεν καταγράφηκε μείωση των παγκόσμιων αποθεμάτων πετρελαίου κατά τους τελευταίους δύο μήνες, έπειτα από διαδοχικές μειώσεις τους προηγούμενους μήνες, οι οποίες συνδέονταν με προσπάθειες συγκράτησης των τιμών των καυσίμων.

Παραμένει υψηλό το ασφάλιστρο κινδύνου

Παρά τις προβλέψεις για αυξημένη προσφορά, η εικόνα των τιμών δεν επιβεβαιώνει ακόμη πλήρως το σενάριο επιστροφής της αγοράς σε πλεόνασμα, σύμφωνα με το OilPrice.com.

Οι τιμές των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης (futures) εξακολουθούν να βρίσκονται σημαντικά υψηλότερα από τα επίπεδα των αρχών του έτους, όπως συμβαίνει και με τις τιμές του φυσικού πετρελαίου.

Ταυτόχρονα, το ασφάλιστρο κινδύνου που συνδέεται με τον πόλεμο παραμένει σε υψηλά επίπεδα, αν και έχει περιοριστεί ελαφρώς μετά την ευρεία εκλογική νίκη των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η εξέλιξη αυτή υποδηλώνει ότι οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι εξακολουθούν να επηρεάζουν τις αποτιμήσεις, παρά την υποχώρηση της ζήτησης.

Στο 86% των προπολεμικών επιπέδων οι ροές πετρελαίου

Σημάδια αποκατάστασης παρουσιάζει η διακίνηση πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ, σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας Vortexa.

Ειδικότερα, οι ημερήσιες ροές υπολογίζονται σε 14 εκατ. βαρέλια, συμπεριλαμβανομένων των συμπυκνωμάτων (condensates), ποσότητα που αντιστοιχεί στο 86% των επιπέδων πριν από την έναρξη του πολέμου.

Ωστόσο, ο αναλυτής της Vortexa, George Morris, επισήμανε ότι τα στοιχεία του Οκτωβρίου αποτυπώνουν μια μικρή υποχώρηση των θαλάσσιων εξαγωγών από τη Μέση Ανατολή, σε σύγκριση με τα πρόσφατα υψηλά που είχαν καταγραφεί μετά την έναρξη της σύγκρουσης.

Όπως εξήγησε, η εξέλιξη αυτή συνδέεται με την αύξηση των κινδύνων στα Στενά του Ορμούζ, οι οποίοι εξακολουθούν να επηρεάζουν τη μεταφορά πετρελαίου από την περιοχή.