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Να διατηρηθεί μόνιμα η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα κίνησης θέλει η Άμεση Δημοκρατία, με τους δύο βουλευτές της, Δημήτρη Σούγλη και Γιάννη Λαούρη να έχουν ήδη καταθέσει σχετική πρόταση νόμου στη Βουλή.

Οι δύο βουλευτές ζητούν συγκεκριμένα την αλλαγή των συντελεστών του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα 359 ευρώ ανά 1.000 λίτρα για την αμόλυβδη βενζίνη και τα συναφή προϊόντα και στα 330 ευρώ ανά 1.000 λίτρα για το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης που χρησιμοποιείται ως καύσιμο κινητήρων. Αυτό ουσιαστικά μεταφράζεται στην ήδη υπάρχουσα μείωση των 8,3 σεντ το λίτρο που ισχύει σήμερα στα καύσιμα κίνησης.

Να σημειωθεί πως σήμερα ο συντελεστής είναι στα 429 ευρώ τα 1.000 λίτρα για την αμόλυβδη βενζίνη και στα 400 ευρώ τα 1.000 λίτρα για το πετρέλαιο κίνησης. Βασικά, αυτό που ζητά η Άμεση Δημοκρατία δεν είναι την περεταίρω μείωση των καυσίμων κίνησης κατά 8,3 σεντ το λίτρο, αφού αυτό ισχύει ήδη με τη τελευταία απόφαση της κυβέρνησης, αλλά τη μόνιμη εφαρμογή της, καθώς αυτό συνεπάγεται η αλλαγή των συντελεστών του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Να σημειωθεί πως ο συντελεστής του φόρου κατανάλωσης έχει διαφοροποιηθεί και άλλες φορές, ωστόσο, σε όλες τις περιπτώσεις που είχαμε μείωση του φόρου αυτός ήταν παροδικός και συμπεριλαμβανόταν σε έκτακτα μέτρα κατά της ακρίβειας, όπως δηλαδή είναι η απόφαση που ισχύει σήμερα. Σε περίπτωση τώρα που υπερψηφιστει αυτή η πρόταση νόμου και δεν κριθεί αντισυνταγματική τότε αυτή η μείωση θα γίνει μόνιμη και δεν θα χρειάζεται να ληφθεί απόφαση από την κυβέρνηση.

Θα μπορούσε να μειωθεί περισσότερο;

Οι συγκεκριμένοι συντελεστές, όπως αναφέρουν και οι δύο βουλευτές στην αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει την πρόταση νόμου, δεν μπορούν να μειωθούν σε μεγαλύτερο επίπεδο από αυτό που ζητείται, καθώς αντιστοιχούν ήδη στα ελάχιστα επίπεδα φορολογίας που επιτρέπεται να εφαρμόζουν τα κράτη μέλη με βάση το ενωσιακό πλαίσιο φορολογίας των ενεργειακών προϊόντων και της ηλεκτρικής ενέργειας.

Σε ισχύ και η μείωση για το πετρέλαιο θέρμανσης

Θα πρέπει να σημειωθεί πως εκτός από τον μειωμένο συντελεστή του φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα κίνησης βρίσκεται σε ισχύ και η μείωση στο πετρέλαιο θέρμανσης.

Η μείωση για το πετρέλαιο θέρμανσης ξεκίνησε από τις 20 Οκτωβρίου 2026 και αγγίζει τα 5,4 σεντ το λίτρο, δηλαδή στα 2,1 σεντ από 7,5 σεντ που ήταν προηγουμένως.