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Συνελήφθη από το FBI ο Τόμας Μαρκλ, πατέρας της Μέγκαν Μαρκλ, στο πλαίσιο έρευνας για φερόμενη κατοχή υλικού υλικού παιδικής πορνογραφίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες της New York Post, ο 82χρονος συνελήφθη σήμερα Παρασκευή (6/11) στο Λέικλαντ της Φλόριντα, όπου διαμένει σε κέντρο αποκατάστασης μετά τον ακρωτηριασμό του ποδιού του τον Δεκέμβριο του 2025.

Όπως αναφέρει το αμερικανικό δημοσίευμα, η σύλληψη συνδέεται με την έρευνα για υλικό παιδικής πορνογραφίας που φέρεται να εντοπίστηκε στην πρώην κατοικία του στις Φιλιππίνες, αλλά και σε αποθηκευτικό χώρο που διατηρούσε στο Μεξικό.

Πώς ξεκίνησαν οι έρευνες – Η μαρτυρία του Τόμας Μαρκλ Τζούνιορ

Την Τρίτη στο Μεξικό, οι αρχές πραγματοποίησαν έφοδο σε μια αποθήκη που νοίκιαζε ο Τόμας Μαρκλ, έπειτα από ανώνυμη πληροφορία που δέχτηκε τη Δευτέρα το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Μπάχα Καλιφόρνια.

Ο ιδιοκτήτης της αποθήκης είχε ενημερώσει τις αρχές ότι ο Τόμας Μαρκλ είχε σταματήσει να πληρώνει ενοίκιο το 2024, αλλά ότι τα υπάρχοντά του εξακολουθούσαν να φυλάσσονται στον χώρο που όμως παρέμενε κλειδωμένος.

Κατασχέθηκαν περιοδικά από την Ασία που χρονολογούνται πριν από περίπου 20 χρόνια, καθώς και εξοπλισμός υπολογιστών.

Η βρετανική ταμπλόιντ εφημερίδα The Sun ήταν το πρώτο μέσο ενημέρωσης που ανέφερε τον Οκτώβριο ότι ο Τόμας Μαρκλ Τζούνιορ, γιος του Τόμας Μαρκλ, ανακάλυψε εικόνες σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών ενώ έψαχνε σε κουτιά που βρέθηκαν σε μια πρώην κατοικία του πατέρα του.

Ο Τόμας Μαρκλ ζούσε στο Σεμπού των Φιλιππίνων, προτού επιστρέψει φέτος στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η Μέγκαν Μαρκλ δήλωσε «πολύ αναστατωμένη» από τους ισχυρισμούς ότι ο πατέρας της κατείχε εικόνες σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών.

cnn.gr