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Σε συνεχή επαφή με τις εθνικές αρχές και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA) βρίσκεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς το κύμα απειλών για βόμβες σε αεροσκάφη σε όλη την Ευρώπη συνεχίζεται και σήμερα, εντείνοντας τις ανησυχίες για πιθανή συντονισμένη επιχείρηση υβριδικού πολέμου λίγες ημέρες πριν από τη διήμερη άτυπη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ στο Δουβλίνο.

Απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις στην ενημέρωση των συντακτών, η εκπρόσωπος της Κομισιόν για τις Μεταφορές Άννα-Κάισα Ίτκονεν τόνισε ότι η Επιτροπή λαμβάνει τις απειλές πολύ σοβαρά. «Κάθε απειλή κατά αμάχων είναι απολύτως απαράδεκτη και θέτουμε ως ύψιστη προτεραιότητα την ασφάλεια των πολιτών μας», δήλωσε.

Η Ίτκονεν υπενθύμισε ότι την ευθύνη για τη διερεύνηση των περιστατικών φέρουν τα κράτη μέλη, στα οποία ανήκει και η εφαρμογή των κανόνων για την ασφάλεια των πτήσεων, όπως ο έλεγχος επιβατών και φορτίου. Ο ρόλος της Κομισιόν, ως ρυθμιστή, είναι να συντονίζει τα κράτη μέλη ώστε να υπάρχει πλήρης εικόνα των εξελίξεων. Για τον λόγο αυτό, όπως εξήγησε, έχει ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός ανταλλαγής πληροφοριών σε επίπεδο ΕΕ, ο οποίος προεδρεύεται από την Κομισιόν και στον οποίο συμμετέχουν εκπρόσωποι των κρατών μελών.

Ο Ευρωπαίος επίτροπος Μεταφορών Απόστολος Τζιτζικώστας είχε ήδη από χθες επικοινωνία με τον EASA, προκειμένου να εξεταστούν πιθανές επιπτώσεις στην ασφάλεια των πτήσεων. Σύμφωνα με πηγές, είχε διευκρινίσει ότι «είναι πολύ νωρίς για να εξαχθούν συμπεράσματα» ως προς το αν τα περιστατικά συνδέονται μεταξύ τους.

Ερωτηθείσα για ισχυρισμούς ομάδας που ανέλαβε την ευθύνη, η εκπρόσωπος απέφυγε να αξιολογήσει την αξιοπιστία τους, σημειώνοντας ότι η διερεύνηση ανήκει στις εθνικές αρχές και ότι η Κομισιόν περιορίζεται στα θέματα αρμοδιότητάς της.

Παράλληλα πληθαίνουν οι ευρωπαϊκές φωνές για «υβριδική επιθετικότητα». Ο Ισπανός Υπουργός Εξωτερικών Χοσέ Μανουέλ Αλμπάρες έκανε λόγο και για ψυχολογικό πολεμο. «Δεν μπορεί να είναι απλή σύμπτωση το ότι τόσα περιστατικά με τον ίδιο τρόπο δράσης σημειώνονται σε όλη την Ευρώπη», εκτίμησε, προσθέτοντας ότι απαιτείται χρόνος για να διαπιστωθεί ποιος βρίσκεται πίσω από τις απειλές. Ανάλογες ανησυχίες εξέφρασε ο Ιρλανδός ευρωβουλευτής της ευρωομάδας Renew Μπάρι Άντριους, ο οποίος διακρίνει «σαφές μοτίβο υβριδικών απειλών και περιστατικών αποσταθεροποίησης» ενόψει της συνόδου στο Δουβλίνο. «Στόχος είναι να προκληθεί αναστάτωση, να δοκιμαστούν οι αντιδράσεις μας και να δημιουργηθεί σύγχυση», υποστήριξε, υπενθυμίζοντας τα περιστατικά με drones πριν από την περυσινή σύνοδο στη Δανία.

Σήμερα πέραν του των πτήσεων από την Πράγα που αντιμετώπισαν προβλήματα, καταγράφηκαν νέα περιστατικά σε πτήση της Ryanair από τη Ρώμη προς τη Λισαβόνα και σε πτήση της Wizz Air από την Πράγα προς τη Ρώμη, η οποία εκτράπηκε στη Βενετία. Η γαλλική κυβέρνηση επιβεβαίωσε τέσσερις ακόμη απειλές σε αεροσκάφη πάνω από τη γαλλική επικράτεια και προανήγγειλε έρευνα για την προέλευσή τους.

Στο μεταξύ, όπως είχε μεταδώσει νωρίτερα, σύμφωνα με πληροφορίες η πτήση από την Πράγα με προορισμό τη Λάρνακα, για την οποία υπήρξε σχετική αναφορά για απειλή, προσγειώθηκε κανονικά και με ασφάλεια στο αεροδρόμιο Λάρνακας.

Ωστόσο παρά τις υποψίες για συντονισμένη επιχείρηση, δεν είχε υπάρξει μέχρι το απόγευμα της Παρασκευής επίσημη απόδοση ευθύνης, ούτε έχει αποδειχθεί σύνδεση μεταξύ των περιστατικών.

ΚΥΠΕ