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Πέντε άνθρωποι, μεταξύ των οποίων τρία παιδιά και δύο γυναίκες, έχασαν τη ζωή τους στη Λωρίδα της Γάζας, όταν αμμόλοφος κατέρρευσε και καταπλάκωσε σκηνές στις οποίες διέμεναν εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι. Η κατάρρευση αποδίδεται στις ισχυρές βροχοπτώσεις που πλήττουν τον παλαιστινιακό θύλακα από το Σάββατο (7/11).

Οι διασώστες συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό αγνοουμένων, ενώ οι πλημμύρες έχουν επιδεινώσει τις ήδη εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες διαβίωσης χιλιάδων οικογενειών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Πολιτικής Προστασίας της Γάζας την Κυριακή (8/11), το δυστύχημα σημειώθηκε νότια της Ντέιρ αλ Μπάλα, στο κεντρικό τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

Οι συνεχείς βροχοπτώσεις προκάλεσαν την κατάρρευση μεγάλου όγκου άμμου, ο οποίος καταπλάκωσε τις πρόχειρες κατασκευές όπου είχαν βρει καταφύγιο εκτοπισμένες οικογένειες.

Από την κατάρρευση έχασαν τη ζωή τους πέντε άνθρωποι, μεταξύ των οποίων τρία παιδιά, ενώ, σύμφωνα με εκπρόσωπο της υπηρεσίας, υπάρχουν ακόμη αγνοούμενοι.

Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται, με κατοίκους της περιοχής να συμμετέχουν στις προσπάθειες εντοπισμού ανθρώπων κάτω από τα συντρίμμια.

Σε βίντεο που δημοσιεύθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφονται κάτοικοι να απομακρύνουν μεγάλες ποσότητες χώματος και πέτρες, χρησιμοποιώντας ακόμη και φτυάρια, στην προσπάθειά τους να φτάσουν στους εγκλωβισμένους.

Five displaced Palestinians, Salah Nabhan, Maryam Nabhan, Reem Al-Zein, Ibrahim Al-Zein, and Habiba Al-Zein, have lost their lives after a sand embankment collapsed onto their tents in western Deir al-Balah, central Gaza, as severe weather continues to flood displaced families’ pic.twitter.com/EqyEhJg7Of — Yousef Masry (@YAlmsry46872) November 8, 2026

Δεκάδες χιλιάδες σκηνές πλημμύρισαν από τις βροχές

Η κακοκαιρία που πλήττει τη Λωρίδα της Γάζας από το Σάββατο έχει προκαλέσει εκτεταμένες πλημμύρες σε καταυλισμούς εκτοπισμένων, με δεκάδες χιλιάδες σκηνές να έχουν κατακλυστεί από νερά.

Η Πολιτική Προστασία απηύθυνε επείγουσα προειδοποίηση προς τους εκτοπισμένους, καλώντας τους να αποφεύγουν την εγκατάσταση ή τη διατήρηση σκηνών πάνω σε αμμώδεις όγκους και υπερυψωμένα σημεία.

About 70,000 tents sheltering displaced Palestinians were flooded in Gaza within roughly 12 hours of the season’s first winter storm.



Aid groups say Gaza needs 200,000–300,000 new tents or caravans.



They hold Israel responsible for restricting shelter materials, fuel and… pic.twitter.com/XmKGutGaBs — Clash Report (@clashreport) November 8, 2026

Όπως υπογράμμισε, τέτοιες τοποθεσίες εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους για την ανθρώπινη ζωή, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια έντονων βροχοπτώσεων, καθώς το έδαφος μπορεί να υποχωρήσει.

Παράλληλα, η υπηρεσία απηύθυνε έκκληση προς τις ανθρωπιστικές οργανώσεις να της διαθέσουν τον απαραίτητο εξοπλισμό και τα μέσα για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κακοκαιρίας.

Κατέρρευσαν τοίχοι και οροφές, σοβαρά τραυματίες

Οι βροχές έχουν προκαλέσει ζημιές και σε κτίρια που είχαν ήδη υποστεί φθορές.

Σύμφωνα με την υπηρεσία Τύπου της κυβέρνησης της Χαμάς, το Σάββατο δεκάδες τοίχοι και οροφές με ρωγμές κατέρρευσαν σε διάφορα σημεία της Λωρίδας της Γάζας, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν άνθρωποι.

Ορισμένοι από τους τραυματίες βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση, όπως ανέφερε η ίδια πηγή.

Heavy rain has flooded tens of thousands of tents housing displaced Palestinians across Gaza.



It was a sleepless night for many, as the rain washed away makeshift shelters and soaked blankets and mattresses.



More than a year after the ceasefire began in Gaza, little has changed… pic.twitter.com/ln958ITRGm — Channel 4 News (@Channel4News) November 8, 2026

Έκκληση της Παλαιστινιακής Αρχής για διεθνή παρέμβαση

Η Παλαιστινιακή Αρχή, που εδρεύει στη Ραμάλα της Δυτικής Όχθης, κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να αναλάβει άμεσα δράση για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης.

Σύμφωνα με το επίσημο παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων WAFA, η Παλαιστινιακή Αρχή υπογράμμισε ότι ο πόλεμος που διεξήγαγε το Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας έχει επιδεινώσει ακόμη περισσότερο τις ήδη καταστροφικές συνθήκες διαβίωσης στον θύλακα.

As heavy rain & cold hit #Gaza, families and their #children are facing devastating conditions in makeshift tents with little protection.@UNICEF is doing what we can to support but much more needs to be done.



Access for all aid & more funding is vital. Children cannot wait. pic.twitter.com/HP7rgSXag6 — UNICEF Palestine (@UNICEFpalestine) November 7, 2026

Η νέα τραγωδία σημειώνεται ενώ παραμένει σε ισχύ η εύθραυστη κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, η οποία τέθηκε σε εφαρμογή τον Οκτώβριο του 2025, έπειτα από αμερικανική πίεση.

Η συμφωνία επιτεύχθηκε δύο χρόνια μετά την επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ, στις 7 Οκτωβρίου 2023, η οποία αποτέλεσε την αφετηρία του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

protothema.gr