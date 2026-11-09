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Χωρίς εμφανείς εξωτερικές κακώσεις εντοπίστηκε νεαρή γυναίκα στον Άγιο Παντελεήμονα στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα της αυτοψίας που διενήργησαν ο ιατροδικαστής Γιώργος Ντιλέρνιας και οι αστυνομικοί που διερευνούν την υπόθεση, η οποία παραμένει μυστήριο.

Σύμφωνα με πληροφορίες η ηλικία της κοπέλας, εκ πρώτης όψεως αποδίδεται μεταξύ 17 και 25 ετών, πιθανόν αφρικανικής καταγωγής.

Τα πόδια της ήταν δεμένα με νάιλον σχοινί και βρέθηκε σε εμβρυακή στάση μέσα στην βαλίτσα. Ως προς τον χρόνο θανάτου, μια πρώτη εκτίμηση δείχνει εντός μιας εβδομάδας, πλην όμως η εξέταση των εσωτερικών οργάνων θα ρίξει φως στο πότε η γυναίκα έχασε την ζωή της και φυσικά με ποιόν τρόπο. Το ύψος της, είναι άνω του 1.65 μ. με κοντό μαλλί.

«Είδα μια σακούλα -Μύριζε πολύ έντονα» είπε περίοικος

«Με έδιωξαν οι αστυνομικοί, δεν με άφηναν να περάσω για να μπω μέσα στο σπίτι μου. Ήμουν με τον σκύλο μου. Είδα μια σακούλα. Μύριζε πολύ έντονα. Πώς να στο πω; Πολύ περίεργα. Δεν μπορώ να το περιγράψω. Περίπου στις οκτώ έγινε. Μετά ήρθε η Αστυνομία.Το είδαμε ότι το είχαν βάλει μέσα σε μια σακούλα. Δεν είδα κάποια βαλίτσα όπως λένε. […]

Απλά πέρασα εκείνη την ώρα και μου είπε ένας κύριος με κάτι γάντια, να πάω στην άκρη, δεν μπορώ να περάσω και του λέω τα πράγματα από το σπίτι μου από εδώ και μου λέει πήγαινε από τον απέναντι δρόμο. Πέρασα από τον απέναντι δρόμο, κοίταξα και είδα κάποιον αστυνομικό που μου φώναζε να φύγω, να μη βλέπω και έφυγα» δήλωσε περίοικος που είδε τη σορό μέσα στη σακούλα.

iefimerida.gr