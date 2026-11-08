Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Σορός γυναίκας εντοπίστηκε απόψε μέσα σε βαλίτσα σε πεζοδρόμιο στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα στο κέντρο της Αθήνας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τη βαλίτσα εντόπισε αλλοδαπός που αντιλήφθηκε έντονη δυσοσμία και ειδοποίησε τις Αρχές. Λόγω της κατάστασης της σορού, αρχικά οι πληροφορίες από αστυνομικές πηγές ανέφεραν ότι ανήκε σε άντρα.

Τα νεότερα στοιχεία αναφέρουν ότι πρόκειται για γυναίκα, πιθανώς αφρικανικής καταγωγής.

Αστυνομικοί έφτασαν στη συμβολή των οδών Αλκαμένους και Χαρίσσης και κατά τον έλεγχο της βαλίτσας, διαπίστωσαν ότι στο εσωτερικό της υπήρχε ανθρώπινη σορός.

Στο σημείο έχει μεταβεί ιατροδικαστής, προκειμένου να εξετάσει τη σορό και να συγκεντρώσει στοιχεία για τις συνθήκες θανάτου.

protothema.gr