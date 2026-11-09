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Μια απλή άσκηση, που μπορεί να γίνει στο σπίτι χωρίς ειδικό εξοπλισμό, φαίνεται ότι μπορεί να συμβάλει στη μείωση της αρτηριακής πίεσης. Πρόκειται για το λεγόμενο wall sit, ένα στατικό κάθισμα με την πλάτη στον τοίχο, το οποίο μελετήθηκε από επιστήμονες στη Βρετανία.

Τα αποτελέσματα της έρευνας, που δημοσιεύθηκε στο BMJ Open Sport & Exercise Medicine, έδειξαν ότι η συστηματική εκτέλεση της άσκησης συνδέθηκε με σημαντική μείωση της αρτηριακής πίεσης μέσα σε μόλις τέσσερις εβδομάδες.

Το πιο ενδιαφέρον εύρημα ήταν ότι ακόμη και μία ή δύο προπονήσεις την εβδομάδα μπορούσαν να διατηρήσουν μέρος του οφέλους, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα.

Πώς γίνεται η άσκηση

Το wall sit είναι μια ισομετρική άσκηση, κατά την οποία οι μύες συσπώνται χωρίς να αλλάζει η θέση του σώματος.

Ο ασκούμενος στηρίζει την πλάτη του στον τοίχο και λυγίζει τα γόνατα, σαν να κάθεται σε μια αόρατη καρέκλα, διατηρώντας τη θέση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Στην έρευνα συμμετείχαν 100 ενήλικες, με μέση ηλικία τα 37 χρόνια, οι οποίοι δεν ασκούνταν συστηματικά και είχαν φυσιολογική έως υψηλή-φυσιολογική αρτηριακή πίεση. Κανένας δεν είχε διαγνωσμένη υπέρταση.

Οι συμμετέχοντες που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα άσκησης εκτελούσαν τέσσερα στατικά καθίσματα διάρκειας δύο λεπτών, με δίλεπτα διαλείμματα ανάπαυσης, τρεις φορές την εβδομάδα.

Πόσο μειώθηκε η πίεση

Έπειτα από τέσσερις εβδομάδες, η συστολική πίεση, δηλαδή η «μεγάλη», είχε μειωθεί κατά περίπου 9,5 mmHg κατά μέσο όρο, σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου.

Στη συνέχεια, οι ερευνητές χώρισαν τους ασκούμενους σε ομάδες που συνέχισαν την άσκηση τρεις, δύο ή μία φορά την εβδομάδα, ενώ μία ομάδα σταμάτησε εντελώς.

Στο τέλος των οκτώ εβδομάδων, η μεγαλύτερη μείωση καταγράφηκε σε όσους συνέχισαν τρεις φορές εβδομαδιαίως, φθάνοντας κατά μέσο όρο τα 13,7 mmHg σε σχέση με την αρχική τους μέτρηση.

Όσοι ασκούνταν μία ή δύο φορές την εβδομάδα διατήρησαν μικρότερο, αλλά σημαντικό μέρος της βελτίωσης.

Αντίθετα, στους συμμετέχοντες που σταμάτησαν, η αρτηριακή πίεση επέστρεψε κοντά στα αρχικά επίπεδα.

Μπορεί να αντικαταστήσει τη θεραπεία;

Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι η μελέτη διήρκεσε μόλις οκτώ εβδομάδες και δεν περιλάμβανε ασθενείς με διαγνωσμένη υπέρταση.

Επομένως, τα αποτελέσματα δεν σημαίνουν ότι η συγκεκριμένη άσκηση μπορεί να αντικαταστήσει την αντιυπερτασική αγωγή.

Επιπλέον, οι ισομετρικές ασκήσεις μπορούν να αυξήσουν προσωρινά την αρτηριακή πίεση κατά την εκτέλεσή τους. Άτομα με υπέρταση ή καρδιαγγειακά προβλήματα πρέπει να συμβουλεύονται τον γιατρό τους πριν τις δοκιμάσουν.

Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι η συστηματική άσκηση, ακόμη και όταν απαιτεί σχετικά λίγο χρόνο, μπορεί να προσφέρει σημαντικά οφέλη, αρκεί να γίνεται με ασφάλεια και συνέπεια.