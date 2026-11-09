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Με ένα αιχμηρό σχόλιο και διάθεση για «τρολάρισμα», ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο αναφέρθηκε στην επιλογή του Έλον Μασκ να ενισχύσει εκλογικά τους Ρεπουμπλικανούς.

Στο στόχαστρο του δημοφιλούς ηθοποιού βρέθηκαν τα εξαιρετικά μεγάλα ποσά που διέθεσε ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να αποτρέψει την εκλογική ήττα του Ρεπουμπλικανικού κόμματος.

Η παρέμβαση έγινε την Κυριακή 8 Νοεμβρίου στο Μανχάταν, κατά τη διάρκεια ειδικής προβολής του ντοκιμαντέρ «Musk», του Άλεξ Γκίμπνεϊ, ενώπιον ενός κοινού που περιλάμβανε και μέλη της Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου.

Ρόμπερτ Ντε Νίρο κατά Έλον Μασκ για τις εκλογές

Στην τοποθέτησή του, ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο στηλίτευσε το γεγονός ότι ο Έλον Μασκ διέθεσε τουλάχιστον 445 εκατομμύρια δολάρια για την ενίσχυση των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, οι οποίες τελικά κατέληξαν στην απώλεια του ελέγχου του Κογκρέσου για το Ρεπουμπλικανικό κόμμα.

«Ο Έλον Μασκ ξόδεψε περίπου 300 εκατομμύρια δολάρια για να εκλεγεί ο Τραμπ το 2024», είπε ο Ντε Νίρο. «Και μόλις ξόδεψε σχεδόν μισό δισεκατομμύριο για τους Ρεπουμπλικανούς στις εκλογές της περασμένης εβδομάδας. Πώς σου πήγε αυτό;». Η συγκεκριμένη αποστροφή του προκάλεσε έντονα γέλια και επευφημίες στην αίθουσα.

Didn't Robert De Niro once say a real rain would come and wash all the scum off the streets? 🚖 While Elon was busy trying to make it rain in the Midterms, Oscar-winning director Alex Gibney was bringing the real downpour with MUSK. Now available on demand! #MuskMovie pic.twitter.com/sL1JuPjVSy November 8, 2026

«Ο Μασκ δεν πρόκειται να εξαφανιστεί»

Παράλληλα, ο Αμερικανός σταρ συνέδεσε την πολιτική δραστηριότητα του Μασκ με την επιχειρηματική του πορεία, κάνοντας αναφορά στην απόφαση της Tesla να περιορίσει σταδιακά την παραγωγή του Cybertruck από τα μέσα του 2027.

«Στη μάχη ανάμεσα στα χρήματα του Μασκ και τη δημοκρατία, κέρδισε η δημοκρατία. Αυτή τη φορά…» δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας: «Αλλά, όπως και το αποκρουστικό Cybertruck του, ο Μασκ δεν πρόκειται να εξαφανιστεί».

Κλείνοντας την ομιλία του, ο ηθοποιός υπογράμμισε πως η εκλογική αποδοκιμασία του Ντόναλντ Τραμπ και των πολιτικών του επιλογών δεν αρκεί από μόνη της για να διασφαλίσει το μέλλον, καλώντας το κοινό να παραμείνει σε διαρκή εγρήγορση και να αναλάβει ενεργό δράση.

iefimerida.gr