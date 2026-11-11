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Σοκ προκαλούν οι ισχυρισμοί που καταγράφονται σε δικαστική απόφαση για υπόθεση με πρωταγωνιστές δύο γονείς, οι οποίοι κατηγορούνται, μεταξύ άλλων, για σεξουαλική κακοποίηση του ανήλικου γιου τους. Σύμφωνα με τα όσα φέρεται να ανέφερε το παιδί στους ανακριτές, οι γονείς του το προέτρεπαν να μη μιλήσει στην Αστυνομία, ενώ του υπόσχονταν δώρα για να ανακαλέσει τις καταγγελίες του. Το Εφετείο διέταξε την κράτησή τους λόγω κινδύνου επηρεασμού της μαρτυρίας του παιδιού.

Με ομόφωνη απόφασή του, ημερομηνίας 10 Νοεμβρίου 2026, το Εφετείο έκανε δεκτές τις δύο εφέσεις του Γενικού Εισαγγελέα και παραμέρισε την απόφαση του Κακουργιοδικείου Λάρνακας, το οποίο είχε απορρίψει το αίτημα της Κατηγορούσας Αρχής για συνέχιση της κράτησης των δύο κατηγορουμένων.

Σύμφωνα με την απόφαση, οι δύο γονείς αντιμετωπίζουν, μεταξύ άλλων, κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση παιδιού, πρόκληση ψυχικής βλάβης σε μέλος της οικογένειας, παρέμβαση σε δικαστική διαδικασία, παρενόχληση θύματος βίας και κοινή επίθεση, κατά παράβαση και του περί Βίας στην Οικογένεια Νόμου.

Κεντρικό στοιχείο στην απόφαση του Εφετείου αποτέλεσαν οι αναφορές ότι οι δύο γονείς επισκέπτονταν καθημερινά το παιδί στο σχολείο του και συνομιλούσαν μαζί του, παρά την ύπαρξη διατάγματος αποκλεισμού που ρύθμιζε αυστηρά την επικοινωνία τους.

Το συγκεκριμένο διάταγμα επέτρεπε στους γονείς να συναντούν το παιδί για μία ώρα την εβδομάδα, σε χρόνο και χώρο που θα καθόριζε λειτουργός των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, ο οποίος θα έπρεπε να είναι παρών καθ’ όλη τη διάρκεια της συνάντησης.

Ωστόσο, το Εφετείο έκρινε ότι η ύπαρξη του διατάγματος δεν εξάλειφε τον κίνδυνο επηρεασμού του ανήλικου, καθώς, σύμφωνα με το μαρτυρικό υλικό, οι γονείς είχαν καθημερινή πρόσβαση σε αυτόν κατά τρόπο που δεν συνάδει με τους όρους του διατάγματος.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδόθηκε σε καταθέσεις του παιδιού σε ειδικά εκπαιδευμένους ανακριτές της Αστυνομίας. Όπως αναφέρεται στην απόφαση, κατά την οπτικογραφημένη κατάθεσή του ο ανήλικος αρνήθηκε να αναφερθεί σε περισσότερες λεπτομέρειες για τα περιστατικά βίας και την ενδεχόμενη σεξουαλική κακοποίησή του, αναφέροντας ότι την ίδια ημέρα, πριν αποχωρήσει από το σχολείο, οι γονείς του τον προέτρεψαν να μην αναφέρει οτιδήποτε στην Αστυνομία.

Σε μεταγενέστερη κατάθεσή του, στις 13 Φεβρουαρίου 2026, ο ανήλικος φέρεται επίσης να ανέφερε ότι οι γονείς του, και ιδιαίτερα ο πατέρας του, του υπόσχονταν διάφορα δώρα εάν ανακαλούσε όσα είχε καταγγείλει σχετικά με τον ξυλοδαρμό του από τον πατέρα του. Σύμφωνα με την αναφορά του παιδιού, τα δώρα θα του δίνονταν όταν θα επέστρεφε στο σπίτι τους.

Το Εφετείο διαφώνησε με την προσέγγιση του Κακουργιοδικείου, το οποίο είχε θεωρήσει ότι το διάταγμα αποκλεισμού αποτελούσε επαρκή μηχανισμό προστασίας του ανήλικου και ότι οι καθημερινές επισκέψεις στο σχολείο αφορούσαν διαφορετική ποινική διερεύνηση.

Όπως υπογραμμίζεται στην απόφαση, το γεγονός ότι δεν υπήρχε μαρτυρία για νέες, ρητές απόπειρες επηρεασμού του παιδιού κατά τις πρόσφατες συναντήσεις δεν αναιρούσε τον κίνδυνο. Το Δικαστήριο έκρινε ότι η προηγούμενη προσπάθεια επηρεασμού, σε συνδυασμό με τη συνεχιζόμενη πρόσβαση των γονέων στο παιδί και το σύνολο των περιστάσεων, δημιουργούσε εύλογη πιθανότητα επηρεασμού της μαρτυρίας του.

Το Εφετείο εξέτασε επίσης το γεγονός ότι η μητέρα είναι έγκυος, επισημαίνοντας ότι η ειδική νομοθετική προστασία που προβλέπεται για τις ύποπτες μητέρες δεν εφαρμόζεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, καθώς το κατηγορητήριο περιλαμβάνει αδικήματα βάσει της νομοθεσίας για τη βία στην οικογένεια, τα οποία εμπίπτουν στις εξαιρέσεις του σχετικού νόμου.

Κατά συνέπεια, το Εφετείο ακύρωσε τους προηγούμενους όρους εξασφάλισης της παρουσίας των δύο κατηγορουμένων, διέταξε την κράτησή τους μέχρι τις 12 Νοεμβρίου 2026, οπότε και θα συνεχιστεί η ακρόαση της υπόθεσης ενώπιον του Κακουργιοδικείου Λάρνακας, ενώ ακύρωσε και την πρόνοια του διατάγματος αποκλεισμού που επέτρεπε την επικοινωνία τους με τον ανήλικο.

Στην απόφασή του, το Εφετείο υπενθύμισε, τέλος, ότι τα δικαστήρια οφείλουν να αξιολογούν το σύνολο του μαρτυρικού υλικού κατά την εξέταση αιτημάτων κράτησης, προκειμένου να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη απονομή της δικαιοσύνης και να προστατεύεται η μαρτυρία μέχρι την ολοκλήρωση της δικαστικής διαδικασίας.

Οι δύο κατηγορούμενοι τεκμαίρονται αθώοι μέχρι αποδείξεως της ενοχής τους.