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Τα όρια του παραλογισμού αγγίζει το σύστημα ελέγχου στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Στην είσοδο του κτηρίου υπάρχει αψίδα, ανάλογη με εκείνη των αεροδρομίων, καθώς και μηχάνημα για τα προσωπικά αντικείμενα των πολιτών. Αμέσως μετά το σκανάρισμα, ο εισερχόμενος στο κτήριο δίνει τα στοιχεία του στην Αστυνομία για να μπορεί να επισκεφθεί την εκάστοτε Επιτροπή.

Τα εν λόγω μηχανήματα ήταν για μήνες πολλούς διακοσμητικά, όμως, όλα άλλαξαν μετά από κάποια απειλητικά μηνύματα σε βάρος της Αννίτας Δημητρίου, το καλοκαίρι που μας πέρασε.

Έκτοτε, από την εν λόγω διαδικασία περνούν και οι κοινοβουλευτικοί συντάκτες, παρά το γεγονός ότι έχουν εκδώσει κάρτα από την ίδια τη Βουλή, καταθέτοντας τα όποια προαπαιτούμενα έγγραφα (ουκ ολίγα).

Ανάλογες διαδικασίες ακολουθούν και τα δικαστήρια, όπου λειτουργούν αψίδες. Μόνο που στα δικαστήρια, οι δικηγόροι, επιδεικνύοντας την κάρτα του συλλόγου τους, απαλλάσσονται από τις ακτινοβολίες και τις καθυστερήσεις. Αντιμετωπίζονται ως μέρος του προσωπικού και των λειτουργών που υπηρετούν το Σώμα, σε αντίθεση με τους δημοσιογράφους για τη Βουλή.

Είναι αντιμέτωποι με ελαστικότερους ελέγχους ακόμη και αν στα δικαστήρια μπαινοβγαίνουν κακοποιοί.

ΨΥΛ