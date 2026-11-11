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Τους σχεδιασμούς της Κυβέρνησης για διαγραφή οφειλών πέραν των €64 εκατομμυρίων, που αποτελούσαν επιβαρύνσεις στα διοικητικά πρόστιμα για αδήλωτη εργασία, σταματά η Βουλή.

Συγκεκριμένα, το ύψος των προστίμων και των επιβαρύνσεων είναι €73 εκατομμύρια και με το νομοσχέδιο με το οποίο θα τεθεί ανώτατο όριο στην αύξηση των διοικητικών προστίμων θα διαγραφούν από τον Ιούλιο του 2017 οι επιβαρύνσεις που αντιστοιχούν στο 88.16% των συνολικών οφειλών. Δηλαδή το κράτος θα απωλέσει €64.3 εκατ., και θα εισπράξει €8.6 εκατ.

Μετά από εισήγηση του ΑΚΕΛ, την οποία στήριξαν ομόφωνα τα υπόλοιπα κόμματα, θα διαγραφεί η πρόνοια της αναδρομικότητας. Αυτό στην πράξη σημαίνει πως το πλαφόν στις επιβαρύνσεις θα εφαρμοστεί από την ημέρα ψήφισης του νομοσχεδίου, δηλαδή από τούδε και στο εξής.

Με την απόφαση της Βουλής, δεν θα διαγραφεί ούτε ένα σεντ, καθώς κάτι τέτοιο θα δημιουργούσε άνιση μεταχείριση των οφειλετών.

Ε.ΠΑ