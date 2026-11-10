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Δεν είναι υποκειμενικό: Είναι ο μεγαλύτερος σύλλογος της Κύπρου και αυτό αποδεικνύεται από τον κόσμο, την ιστορία, τους τίτλους, τις διακρίσεις, τη συμμετοχή στους αγώνες του τόπου, την επίδραση που είχε και έχει στην κοινωνία, στους νέους, στους γέρους, στα παιδιά. Ο ΑΠΟΕΛ έκλεισε εκατό χρόνια ζωής και διάφοροι έσπευσαν να απορροφήσουν λίγο από το φως του.

Πρώτα οι δημοτικοί σύμβουλοι του ΑΚΕΛ, που σαν κακότροποι και πικαρισμένοι έφηβοι, καταψήφισαν τη φωταγώγηση του Δημοτικού Μεγάρου Λευκωσίας, στα χρώματα του ΑΠΟΕΛ. Τελικά, έφαγαν τα μούτρα τους γιατί ακόμα και Ομονοιάτες σχολίασαν αρνητικά αυτή τη στάση, με τη σκέψη στην ιστορία του τόπου και όχι απλά σε μια οπαδική αντιπαλότητα.

Λίγη από τη δόξα του ΑΠΟΕΛ προσπάθησαν να κλέψουν και από την ανάποδη. Νυν και πρώην βουλευτές, υπουργοί, δήμαρχοι εμφανίστηκαν και πόζαραν και για να γιορτάσουν και για να μπουν στο κάδρο για μια τεράστια δεξαμενή ψήφων και ακολούθων. Δεν μετράμε τον αποελισμό τους. Μετράμε τη σεμνότητα και την υποκρισία, ειδικά από ανθρώπους που δεν έχουν σχέση και μάλλον βρίσκονται στην απέναντι όχθη από τις ιδέες των οπαδών του ΑΠΟΕΛ, πιο κοντά στους προαναφερθέντες δημοτικούς συμβούλους.

Ήταν ανάγκη -πάλι- να δείξουν τον νου τους και οι μεν και οι δε;

ΑΛ.ΜΙΧ.