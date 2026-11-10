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Οι Κύπριοι το γύρισαν στα υβριδικά και όχι άδικα! Με τις τιμές των καυσίμων να έχουν πάει στον Θεό, αναζητούν τρόπους να περιορίσουν τα έξοδα. Όσο για τα αμιγώς ηλεκτρικά, καλά είναι τα όνειρα της πράσινης μετάβασης, αλλά πού να βρεθούν τα χρήματα για την αγορά τους και πού οι επαρκείς υποδομές φόρτισης;

Το πιο αποκαλυπτικό από τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, βρίσκεται, ωστόσο, αλλού. Επτά στα 10 αυτοκίνητα που εγγράφονται στην Κύπρο είναι μεταχειρισμένα! Όχι επειδή ξαφνικά οι Κύπριοι λάτρεψαν το δεύτερο χέρι, αλλά διότι το καινούριο έγινε είδος πολυτελείας.

Μπορεί μεν οι αρμόδιοι να εξαγγέλλουν πράσινες μεταβάσεις, αλλά οι πολίτες, που παλεύουν να βγάλουν το μήνα, το βλέπουν σαν πράσινα άλογα. Και μπορεί το ζήτημα να αποτελεί κυβερνητική προτεραιότητα, αλλά για τον μέσο Κύπριο προτεραιότητα είναι να μη βρεθεί… στο κόκκινο!

Πετρ-Α