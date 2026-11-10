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Σε συμφωνία για πρόεδρο και κρίσιμες θέσεις της Κνεσέτ ανακοίνωσε ότι κατέληξε ο νεοεκλεγείς πρωθυπουργός του Ισραήλ Γκάντι Άιζενκοτ.

Σε ανάρτησή του στο X (πρώην Twitter) ο Άιζενκοτ έγραψε: «Έχω καταλήξει σε συμφωνία με τους εταίρους μου, τους ηγέτες των κομμάτων της αλλαγής και της μεταρρύθμισης — τον Ναφτάλι Μπένετ, τον Γιαΐρ Γκολάν, τον Αβιγκντόρ Λίμπερμαν και τον Γιαΐρ Λαπίντ — σχετικά με τους υποψήφιους για βασικές θέσεις στην 26η Κνέσετ κατά τη διάρκεια της περιόδου σχηματισμού κυβέρνησης».

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, συμφωνήθηκαν οι ακόλουθες θέσεις, σύμφωνα με τον ίδιο:

Πρόεδρος της Κνεσέτ: Ο πρώην υπουργός και νεοεκλεγείς βουλευτής Ματάν Καχάνα

Πρόεδρος της Επιτροπής της Βουλής: Ο νεοεκλεγείς βουλευτής Ρόι Φόλκμαν

Πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και Άμυνας: Ο πρώην υπουργός Άμυνας και βουλευτής Αβιγκντόρ Λίμπερμαν

Πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών: Ο νεοεκλεγείς βουλευτής Λιράν Αβισάρ Μπεν-Χόριν

Η σύνθεση των επιτροπών θα συζητηθεί και θα οριστικοποιηθεί κατά τη διάρκεια των συζητήσεων της Επιτροπής της Βουλής αυτή την εβδομάδα και θα υποβληθεί προς έγκριση στην ολομέλεια της Κνεσέτ την επόμενη Τετάρτη (18/11).

Παράλληλα, σημείωσε πως συμφωνήθηκε η σύσταση των ειδικών επιτροπών, ενώ οι λεπτομέρειες θα δημοσιευθούν στο άμεσο μέλλον.

Πληροφορίες από CNN.gr