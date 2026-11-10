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Οι εξελίξεις γύρω από τη σχέση του ιδρυτή της NVIDIA Τζένσεν Χουάνγκ με την Άλις Χουάνγκ και μέσω αυτής με την τεχνολογική εταιρεία Megaspeed, στη Σιγκαπούρη, είναι αλυσιδωτές και προκαλούν τεράστια ανησυχία στην παγκόσμια επενδυτική κοινότητα και ιδιαίτερα στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, όπου χθες καταγράφηκε μείωση 4,3% (απώλεια περίπου 190 δισ. δολαρίων) στην αξία της μετοχής του τεχνολογικού κολοσσού.

Ο Τζένσεν Χουάνγκ, ηγέτης και στρατηγικός εγκέφαλος της NVIDIA για 30 χρόνια, δεν έχει να αντιμετωπίσει μόνο την ανεξάρτητη έρευνα που ζήτησε το διοικητκό συμβούλιο της εταιρείας, ούτε την έρευνα που ανέλαβε για το αμερικανικό κράτος το FBI. Από χθες, έχει να ανησυχεί και για ομαδική αγωγή που επενδυτές ζήτησαν από το δικαστήριο του Σαν Χοσέ στην Καλιφόρνια να κατατεθεί εναντίον της NVIDIA και προσωπικά του Χουάνγκ. Η πρόταση για την ομαδική αγωγή είναι μεν στα αρχικά της στάδια, αλλά αυτό δεν μπορεί να να καθησυχάζει ούτε την εταιρεία, ούτε τον ηγέτη της, καθώς είναι αρκετά πιθανό την ομαδική αγωγή να υπογράψουν το επόμενο διάστημα μεγάλοι επενδυτές, επενδυτικά ταμεία ή νομικοί οίκοι.

Από τους ενάγοντες έγινε μέχρι στιγμής γνωστό μόνο το όνομα του Mark Kistenmacher, ενός μάλλον μικρού και άγνωστου επενδυτή. Δεν γνωστοποιήθηκαν πόσοι άλλοι επενδυτές συμμετέχουν. Το δικαστήριο έχει δώσει προθεσμία μέχρι τις 8 Ιανουαρίου 2027 σε όσους επενδυτές επιθυμούν να συνυπογράψουν την αγωγή.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα σε ξένα ΜΜΕ, ο Kistenmacher είναι ιδιώτης επενδυτής που πραγματοποίησε επτά αγορές μετοχών Nvidia, συνολικής αξίας περίπου 20.500 δολαρίων, μέσα στο 2026.

Η The Rosen Law Firm είναι η δικηγορική εταιρεία που ανέλαβε να προωθήσει τις διαδικασίες για την ομαδική αγωγή. Πρόκειται για εταιρεία που ειδικεύεται σε επενδυτικές ομαδικές αγωγές. Είχε συμμετάσχει ως επικεφαλής ομάδας δικηγορικών εταιρειών σε συμβιβασμό ύψους 250 εκατ. δολαρίων με την κινεζική εταιρεία Alibaba.

Επιπλέον, μια άλλη, μεγαλύτερη αμερικανική δικηγορική εταιρεία, η Hagens Berman Sobol Shapiro, κάλεσε χθες επενδυτές στην Nvidia που υοστηρίζουν ότι καταγράφουν σημαντικές ζημιές από τις απώλειες των τελευταίων αρκετών ημερών να επικοινωνήσουν μαζί της. Ενδεχομένως για μια άλλη ομαδική αγωγή ή για συμμετοχή στην ομαδική αγωγή που προωθεί η The Rosen Law Firm.

Σύμφωνα με το έγγραφο για την κατάθεση της ομαδικής αγωγής, οι ενάγοντες υποστηρίζουν ότι οι εναγόμενοι (Nvidia και προσωπικά ο Χουάνγκ) φέρονται να έκαναν παραπλανητικές δηλώσεις ή να απέκρυψαν από επενδυτές πληροφορίες που θα άλλαζαν τις θέσεις των επενδυτών για την εταιρεία. Ισχυρίζονται, μεταξύ άλλων, ότι από τον Οκτώβριο του 2025 είχε δηλωθεί πως η Nvidia είχε ελέγξει τη Megaspeed και δεν είχε βρει στοιχεία εκτροπής επεξεργαστών προς μη επιτρεπόμενους προορισμούς (π.χ. στην Κίνα) και ότι τον Οκτώβριο φέτος ο Huang χαρακτήρισε τις εταιρικές συναλλαγές με τη Megaspeed φυσιολογικές.

Σημειωτέον ότι πλέον τόσο η ανεξάρτητη επιτροπή που διόρισε το συμβούλιο της Nvidia για να ερευνήσει τις σχέσεις του Χουάνγκ με την Άλις Χουάνγκ και τη Megaspeed (Σιγκαπούρη), όπως επίσης και το FBI, που επίσης διεξάγει έρευνα, αναζητούν σχέσεις της Megaspeed με κινεζικές εταιρείες και πιθανή πώληση στην Κίνα προηγμένων επεξεργαστών που αγόραζε -νόμιμα- από την Nvidia. Η πώληση των επεξεργαστών ήταν επιτρεπόμενη από τις αμερικανικές Αρχές όταν γινόταν σε εταιρείες στη Σιγκαπούρη ή αλλού στην Ασία, ήταν όμως υπό περιορισμό όταν αφορούσαν εταιρείες στην Κίνα.