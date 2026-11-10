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Αντιμέτωπη με μία από τις σοβαρότερες κρίσεις στην ιστορία της βρίσκεται η Nvidia, ο τεχνολογικός κολοσσός που πρωταγωνιστεί στην παγκόσμια ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Η έρευνα για πιθανή επιχείρηση κατασκοπείας με στόχο τον επικεφαλής της, Τζένσεν Χουάνγκ (Jensen Huang), προκαλεί αναταράξεις στη Wall Street, φέρνοντας στο προσκήνιο το ενδεχόμενο αποχώρησής του και τις συνέπειες που θα μπορούσε να έχει μια τέτοια εξέλιξη για την εταιρεία και την παγκόσμια αγορά τεχνητής νοημοσύνης.

Η αποκάλυψη της εξωσυζυγικής σχέσης του διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia με γυναίκα που φέρεται να συνδέεται με τις κινεζικές υπηρεσίες πληροφοριών έχει πυροδοτήσει εξελίξεις που ξεπερνούν κατά πολύ τα όρια μιας προσωπικής υπόθεσης.

Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας ανακοίνωσε την έναρξη ανεξάρτητης έρευνας για να διαπιστωθεί εάν ο Χουάνγκ αποτέλεσε στόχο ξένης επιχείρησης συλλογής πληροφοριών, ενώ η υπόθεση βρίσκεται πλέον και στο μικροσκόπιο των αμερικανικών αρχών.

Σύμφωνα με το Bloomberg, η μετοχή της Nvidia υποχώρησε κατά 4,3% τη Δευτέρα (9/11), με αποτέλεσμα να χαθούν σχεδόν 200 δισ. δολάρια από τη χρηματιστηριακή αξία της εταιρείας.

Όμως, όπως επισημαίνουν σε αναλύσεις τους το Bloomberg και το CNNi, ο μεγαλύτερος κίνδυνος δεν περιορίζεται στη χρηματιστηριακή αποτίμηση της Nvidia. Αφορά την εξάρτηση ενός ολόκληρου τεχνολογικού οικοσυστήματος από μια εταιρεία και, σε μεγάλο βαθμό, από έναν άνθρωπο.

Η σχέση που προκάλεσε την έρευνα για κατασκοπεία

Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται η Άλις Χουάνγκ, πρώην στέλεχος της εταιρείας Megaspeed, με έδρα τη Σιγκαπούρη, η οποία δεν έχει συγγενική σχέση με τον επικεφαλής της Nvidia.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα αμερικανικών μέσων ενημέρωσης, οι αμερικανικές αρχές φέρονται να έχουν εξετάσει τη δραστηριότητά της και πιθανές διασυνδέσεις της με τις κινεζικές υπηρεσίες πληροφοριών.

Η Megaspeed, πελάτης της Nvidia, έχει επίσης βρεθεί στο επίκεντρο ελέγχων σχετικά με υποψίες ότι διευκόλυνε την πρόσβαση της Κίνας σε προηγμένους επεξεργαστές τεχνητής νοημοσύνης, η εξαγωγή των οποίων υπόκειται σε αμερικανικούς περιορισμούς.

Οι σχετικές πληροφορίες αποτελούν αντικείμενο έρευνας και δεν συνιστούν διαπιστωμένη εμπλοκή της Άλις Χουάνγκ σε κατασκοπεία ούτε απόδειξη διαρροής ευαίσθητων πληροφοριών από τη Nvidia.

Ο Τζένσεν Χουάνγκ παραδέχθηκε την Κυριακή ότι υπήρξε άπιστος στη σύζυγό του, αναλαμβάνοντας την ευθύνη για τις πράξεις του.

Σε μήνυμά του προς τους εργαζομένους εξέφρασε τη λύπη του για την επίδραση της συμπεριφοράς του στην οικογένειά του και δεσμεύτηκε να συνεργαστεί πλήρως με την έρευνα.

Η Nvidia ανακοίνωσε ότι η διαδικασία θα εποπτεύεται από επιτροπή ανεξάρτητων μελών του διοικητικού συμβουλίου, με τη συνδρομή εξωτερικών νομικών συμβούλων.

Παράλληλα, διευκρίνισε ότι, με βάση τα μέχρι στιγμής στοιχεία, δεν έχει λόγους να πιστεύει πως έχουν τεθεί σε κίνδυνο η εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ ή εταιρικά απόρρητα.

Μπορεί να υπάρξει Nvidia χωρίς τον Τζένσεν Χουάνγκ;

Αυτό είναι το κεντρικό ερώτημα που θέτει το CNNi σε ανάλυσή του για την επόμενη ημέρα της εταιρείας.

Ο 63χρονος Χουάνγκ δεν είναι ένας συνηθισμένος διευθύνων σύμβουλος. Είναι συνιδρυτής της Nvidia, την οποία διοικεί αδιάλειπτα από το 1993, έχοντας συνδέσει το όνομά του με τη μετατροπή της από κατασκευάστρια καρτών γραφικών σε έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες της παγκόσμιας τεχνολογίας.

Η στρατηγική του επιλογή να επενδύσει έγκαιρα στη δυνατότητα των επεξεργαστών γραφικών να υποστηρίζουν υπολογισμούς τεχνητής νοημοσύνης αποδείχθηκε καθοριστική.

Πολύ πριν από την εμφάνιση του ChatGPT, η Nvidia είχε αρχίσει να δημιουργεί τις τεχνολογικές προϋποθέσεις για τη σημερινή ανάπτυξη των μεγάλων γλωσσικών μοντέλων.

Το 2016, μάλιστα, είχε προσφέρει στην OpenAI έναν υπερυπολογιστή βασισμένο στους επεξεργαστές της.

Σήμερα, η χρηματιστηριακή αξία της Nvidia υπολογίζεται σε περίπου 4,5 τρισ. δολάρια, με τον Χουάνγκ να εξακολουθεί να διαδραματίζει κεντρικό ρόλο τόσο στη στρατηγική όσο και στις σημαντικότερες επιχειρηματικές σχέσεις της.

Το CNNi υπενθυμίζει ότι ο ίδιος έχει εκφράσει επανειλημμένα την επιθυμία του να παραμείνει επικεφαλής της εταιρείας μέχρι το τέλος της ζωής του.

Αυτή η ιδιαίτερα προσωποκεντρική διοίκηση αποτελεί πλέον πηγή ανησυχίας για τους επενδυτές, καθώς δεν υπάρχει δημοσίως γνωστό, σαφές σχέδιο διαδοχής.

Σύμφωνα με την Bernstein Research, περίπου 60 υψηλόβαθμα στελέχη αναφέρονται απευθείας στον Χουάνγκ, στοιχείο που αποτυπώνει τον βαθμό συγκέντρωσης των αποφάσεων στην κορυφή της εταιρείας.

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Η ανάλυση του Bloomberg αναδεικνύει μια λιγότερο ορατή, αλλά εξαιρετικά σημαντική διάσταση της κρίσης.

Η Nvidia δεν περιορίζεται πλέον στην πώληση επεξεργαστών που χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση και τη λειτουργία συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης. Έχει αναλάβει ενεργό ρόλο και στη χρηματοδότηση του οικοσυστήματος που αγοράζει τα προϊόντα της.

Από κορυφαία εργαστήρια τεχνητής νοημοσύνης, όπως η OpenAI, μέχρι παρόχους υπολογιστικών υποδομών, όπως η CoreWeave, η Nvidia βρίσκεται στο επίκεντρο ενός δικτύου συνεργασιών, επενδύσεων και χρηματοδοτικών συμφωνιών.

Σύμφωνα με το Bloomberg, ο Χουάνγκ έχει συμβάλει στη δημιουργία συνεργασιών με έξι μεγάλους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς της Wall Street, με στόχο την άντληση περισσότερων από 500 δισ. δολαρίων από τρίτους επενδυτές για την ανάπτυξη υποδομών τεχνητής νοημοσύνης.

Αυτό σημαίνει ότι η Nvidia δεν είναι απλώς προμηθευτής της αγοράς. Αποτελεί και έναν από τους βασικούς μηχανισμούς που διευκολύνουν τη χρηματοδότηση της επέκτασής της. Εάν η κρίση στην ηγεσία της οδηγήσει σε μεγαλύτερη επιφυλακτικότητα ως προς τις επενδύσεις και τις νέες συμφωνίες, οι επιπτώσεις ενδέχεται να γίνουν αισθητές σε εταιρείες που εξαρτώνται από αυτή τη χρηματοδότηση.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της CoreWeave, η οποία, όπως σημειώνει το Bloomberg, δραστηριοποιείται σε έναν κλάδο όπου το κόστος δανεισμού και η πρόσβαση σε κεφάλαια αποτελούν κρίσιμους παράγοντες για τη συνέχιση των επενδύσεων.

Αντίστοιχα, η αυστραλιανή Firmus Grid φέρεται να βρίσκεται σε συζητήσεις για πρόσθετη επένδυση από τη Nvidia, μετά την απόσυρση των σχεδίων της για εισαγωγή στο χρηματιστήριο του Σίδνεϊ.

Η αβεβαιότητα γύρω από την ηγεσία της αμερικανικής εταιρείας δημιουργεί ερωτήματα για την πορεία τέτοιων συμφωνιών, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχουν ήδη ανασταλεί ή ακυρωθεί.

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Η κρίση ξεσπά σε μια περίοδο κατά την οποία η αγορά τεχνητής νοημοσύνης αντιμετωπίζει ήδη αυξανόμενη αμφισβήτηση σχετικά με το μέγεθος και τη βιωσιμότητα των επενδύσεων.

Οι μεγαλύτερες τεχνολογικές εταιρείες δαπανούν τεράστια ποσά για την κατασκευή κέντρων δεδομένων, την αγορά επεξεργαστών και την ανάπτυξη υπολογιστικών υποδομών. Ωστόσο, οι επενδυτές αναζητούν ολοένα και πιο σαφείς ενδείξεις ότι οι δαπάνες αυτές θα μετατραπούν σε ανάλογα έσοδα και κέρδη. Σε αυτό το περιβάλλον, η πιθανότητα απομάκρυνσης του Χουάνγκ προσθέτει έναν ακόμη παράγοντα αβεβαιότητας.

Ο αναλυτής της Morningstar, Μπράιαν Κολέλο, εκτιμά, σύμφωνα με το CNNi, ότι οι μεγάλοι πελάτες της Nvidia δύσκολα θα περικόψουν απότομα τις επενδύσεις τους εξαιτίας της αβεβαιότητας για την ηγεσία της.

Επισημαίνει, ωστόσο, ότι η απουσία του Χουάνγκ από τον συντονισμό μεγάλων επενδυτικών συμφωνιών θα μπορούσε να αυξήσει το κόστος χρηματοδότησης μελλοντικών έργων.

Πρόκειται για μια κρίσιμη διάκριση: H ζήτηση για προηγμένους επεξεργαστές δεν πρόκειται απαραίτητα να εξαφανιστεί, αλλά η χρηματοδότηση των εταιρειών που τους αγοράζουν ενδέχεται να γίνει δυσκολότερη.

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Η υπόθεση αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα και λόγω της γεωπολιτικής θέσης της Nvidia.

Οι προηγμένοι επεξεργαστές της αποτελούν κρίσιμο στοιχείο του τεχνολογικού ανταγωνισμού μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας.

Από το 2022, η Ουάσιγκτον έχει επιβάλει περιορισμούς στις εξαγωγές προηγμένων μικροτσίπ και σχετικού εξοπλισμού προς την Κίνα, επιδιώκοντας να περιορίσει την πρόσβασή της σε τεχνολογίες υψηλής υπολογιστικής ισχύος.

Ο Χουάνγκ έχει ταχθεί υπέρ μιας λιγότερο περιοριστικής προσέγγισης στις εμπορικές σχέσεις με την Κίνα, διατηρώντας παράλληλα στενές επαφές με την κυβέρνηση Τραμπ. Σύμφωνα με το CNNi, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε τη Δευτέρα ότι το FBI εξετάζει την υπόθεση και ότι είχε συνομιλήσει προσωπικά με τον Χουάνγκ.

Ο Τραμπ ανέφερε πως ο επικεφαλής της Nvidia τού είπε ότι δεν γνώριζε πως η γυναίκα με την οποία διατηρούσε σχέση ενδέχεται να συνδεόταν με κατασκοπευτική δραστηριότητα, προσθέτοντας ότι ο ίδιος τον πιστεύει.

Την ίδια ώρα, Ρεπουμπλικανοί βουλευτές έχουν ζητήσει από τον Χουάνγκ να ενημερώσει το Κογκρέσο για τις πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί και τις πιθανές επιπτώσεις στην εθνική ασφάλεια.

Η επόμενη ημέρα για τη Nvidia

Παρά την αναστάτωση, η Nvidia επιμένει ότι ο Τζένσεν Χουάνγκ θα συνεχίσει να ασκεί τα καθήκοντά του, ενώ το διοικητικό συμβούλιο δηλώνει ότι διατηρεί την εμπιστοσύνη του στην ηγεσία της εταιρείας.

Αναλυτές επισημαίνουν ότι η Nvidia διαθέτει σημαντικά τεχνολογικά πλεονεκτήματα, εξειδικευμένο προσωπικό και ισχυρές επιχειρηματικές σχέσεις που δεν εξαρτώνται αποκλειστικά από ένα πρόσωπο. Η σύγκριση με την Apple μετά τον Στιβ Τζομπς εμφανίζεται ήδη στις σχετικές αναλύσεις, καθώς μια μεγάλη τεχνολογική εταιρεία μπορεί να διατηρήσει τη δυναμική της ακόμη και μετά την αποχώρηση του ανθρώπου που την καθόρισε.

Ωστόσο, η περίπτωση της Nvidia παρουσιάζει μια ιδιαιτερότητα: η εταιρεία βρίσκεται σήμερα στον πυρήνα ενός τεράστιου επενδυτικού κύκλου, στον οποίο οι αποφάσεις της επηρεάζουν όχι μόνο τους πελάτες της αλλά και τις προσδοκίες των διεθνών χρηματοπιστωτικών αγορών. Το αποτέλεσμα της ανεξάρτητης έρευνας θα κρίνει σε σημαντικό βαθμό την προσωπική πορεία του Χουάνγκ. Η αντίδραση των επενδυτών, όμως, δείχνει ότι το διακύβευμα είναι ευρύτερο.

Το πραγματικό ερώτημα δεν είναι μόνο εάν η Nvidia μπορεί να συνεχίσει χωρίς τον ιδρυτή της. Είναι κατά πόσο η παγκόσμια βιομηχανία τεχνητής νοημοσύνης έχει καταστεί υπερβολικά εξαρτημένη από τη Nvidia και τον άνθρωπο που τη διοικεί.

cnn.gr