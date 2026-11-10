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Τέσσερα χρόνια στη φυλακή θα περάσει 56χρονος, ο οποίος έκαψε ολοσχερώς αυτοκίνητο έξω από παιδότοπο στη Λεμεσό, χρησιμοποιώντας ενοικιαζόμενο όχημα που συνδεόταν με την εργασία της πρώην συζύγου του. Το Κακουργιοδικείο έκανε λόγο για μεθοδευμένη και προσχεδιασμένη ενέργεια, επισημαίνοντας ότι ο καταδικασθείς είχε επιδείξει επαγγελματισμό στην εκτέλεση του εμπρησμού, ενώ για την επιμέτρηση της ποινής συνυπολόγισε ακόμη πέντε υποθέσεις στις οποίες είχε παραδεχθεί ενοχή για σοβαρά αδικήματα.

Αυτούσια η ανακοίνωση

Το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λεμεσού επέβαλε σήμερα ποινή φυλάκιση 4 ετών σε Κατηγορούμενο, ηλικίας 56 ετών, ο οποίος παραδέχτηκε κατηγορία εμπρησμού. Σύμφωνα με τα γεγονότα της υπόθεσης, ο Κατηγορούμενος εσκεμμένα και παράνομα τις πρώτες πρωινές ώρες της 25/3/2026 έθεσε φωτιά σε μηχανοκίνητο όχημα, αξίας €6,000, το οποίο ήταν σταθμευμένο σε χώρο στάθμευσης πλησίον παιδότοπου. Ο Κατηγορούμενος μετέβη στο μέρος με ενοικιαζόμενο όχημα, ιδιοκτησίας εταιρείας στην οποία εργαζόταν η πρώην σύζυγος του, και περιέλουσε το πιο πάνω όχημα με εύφλεκτη ύλη ενώ δημιούργησε, επίσης, μια εμπρηστική λωρίδα στην οποία έθεσε φωτιά.

Την σκηνή επισκέφθηκαν μέλη του ΤΑΕ Λεμεσού και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας οι οποίοι με τη χρήση υπηρεσιακού εξοπλισμού κατόρθωσαν να κατασβήσουν τη φωτιά. Διαπιστώθηκε πως η φωτιά στο αυτοκίνητο είχε τεθεί εσκεμμένα και κακόβουλα με τη χρήση εύφλεκτης ύλης, με σκοπό την ολοσχερή καταστροφή του οχήματος, η οποία και επετεύχθη. Η δράση του Κατηγορούμενου καταγράφηκε από κάμερες κλειστού κυκλώματος βιντεοπαρακολούθησης.

Για σκοπούς επιβολής ποινής, λήφθηκαν υπόψη άλλες πέντε υποθέσεις στις οποίες ο Κατηγορούμενος παραδέχτηκε κατηγορίες για το αδίκημα της επίθεσης προκαλούσας πραγματική σωματική βλάβη, το οποίο διαπράχθηκε στις 18.2.2019, παρέμβασης σε δικαστική διαδικασία και απειλής, τα οποία διαπράχθηκαν στις 25.5.2020, πρόκλησης βαριάς σωματικής βλάβης, απειλής, εισόδου σε ξένη περιουσία και άσκησης βίας στην οικογένεια, τα οποία διαπράχθηκαν στις 26.4.2022, παράνομης κατοχής ελεγχόμενων φαρμάκων τάξεως Α’ και Β’, παράνομης χρήσης ελεγχόμενου φαρμάκου τάξεως Α’ και καπνίσματος φυτού κάνναβης, τα οποία διαπράχθηκαν κατά την περίοδο 28 – 29.10.2024, και κλοπής, εισόδου σε ξένη περιουσία με σκοπό τη διάπραξη ποινικού αδικήματος και κακόβουλης ζημιάς, τα οποία διαπράχθηκαν στις 24.8.2025.

Κατά την επιμέτρηση της ποινής, το Κακουργιοδικείο τόνισε τη σοβαρότητα της συνολικής εγκληματικής συμπεριφοράς του Κατηγορούμενου, η οποία προκαλεί ανασφάλεια στους πολίτες που καθίστανται θύματα τέτοιων ενεργειών και όχι μόνο, τονίζοντας πως απαιτείται η επιβολή αποτρεπτικής και αυστηρής ποινής.

Το Κακουργιοδικείο ανέφερε πως οι ενέργειες του Κατηγορούμενου ήταν μεθοδευμένες και προσχεδιασμένες και καταδείκνυαν τον επαγγελματισμό με τον οποίο ενήργησε. Έλαβε, περαιτέρω, υπόψη την έκταση της ζημιάς και την ολοσχερή καταστροφή που ο κατηγορούμενος επέφερε στο όχημα αδιαφορώντας για τις συνέπειες και τους κινδύνους που ενείχε η πράξη του. Έκρινε συναφώς πως η πράξη του δεν μπορούσε να δικαιολογηθεί στη βάση υποψιών για διάπραξη αδικήματος εναντίον του, θεωρώντας απαράδεκτη την αβασάνιστη προσφυγή του στο έγκλημα αντί να αποταθεί στις αρμόδιες αρχές, όπως ούτε και στη βάση θλίψης που ένιωθε για την απώλεια στενού φιλικού του προσώπου, εντελώς ασύνδετου με το συμβάν.

Το Κακουργιοδικείο τόνισε, περαιτέρω, πως και οι λοιπές υποθέσεις που ο κατηγορούμενος παραδέχτηκε και λήφθηκαν υπόψη αφορούσαν σοβαρά αδικήματα κρίνοντας πως το σύνολο της εγκληματικής συμπεριφοράς του κατηγορούμενου καθιστούσε αναγκαία την επιβολή αποτρεπτικής ποινής.

Προς όφελος του κατηγορούμενου λήφθηκαν υπόψη οι προσωπικές και οικογενειακές του περιστάσεις, η παραδοχή του, το λευκό ποινικό μητρώο του και η πρόθεση του για αποζημίωση του θύματος.

Η υπόθεση εναντίον συγκατηγορούμενου του κατηγορούμενου ορίστηκε για ακρόαση σε μεταγενέστερη ημερομηνία.