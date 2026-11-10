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Η CUPRA ενισχύει την παρουσία της στην ηλεκτροκίνηση με το νέο Raval. Ένα συμπαγές, αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο που έκανε πρόσφατα την επίσημη εμφάνισή του στην κυπριακή αγορά. Η παρουσίασή του πραγματοποιήθηκε πριν μερικές βδομάδες στην παλιά Λευκωσία, μέσα σε ένα σκηνικό εμπνευσμένο από την αστική κουλτούρα, με μουσική και έντονη νεανική ατμόσφαιρα.

Το όνομα Raval προέρχεται από τη γνωστή συνοικία El Raval της Βαρκελώνης, μια περιοχή με πολυπολιτισμικό χαρακτήρα και δημιουργική ενέργεια. Αυτή ακριβώς την ταυτότητα επιχειρεί να μεταφέρει η CUPRA στο νέο της αυτοκίνητο, το οποίο απευθύνεται σε οδηγούς που αναζητούν κάτι περισσότερο από ένα συνηθισμένο ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Σχεδιαστικά, το Raval ακολουθεί την τολμηρή φιλοσοφία της ισπανικής μάρκας. Οι αιχμηρές γραμμές, οι δυναμικές αναλογίες και τα ιδιαίτερα φώτα συνθέτουν μια δυναμική και σύγχρονη εμφάνιση. Παρά το μήκος των 4,05 μέτρων, η καμπίνα έχει σχεδιαστεί ώστε να εξυπηρετεί πέντε επιβάτες, ενώ ο χώρος αποσκευών φτάνει τα 441 λίτρα.

Το νέο μοντέλο βασίζεται στην ηλεκτρική πλατφόρμα MEB+ του ομίλου Volkswagen και διαθέτει κίνηση στους εμπρός τροχούς. Η γκάμα περιλαμβάνει διαφορετικές εκδόσεις, από τις πιο προσιτές επιλογές με μπαταρία 37 kWh μέχρι τις ισχυρότερες με μπαταρία 52 kWh. Η έκδοση Endurance αποδίδει 211 ίππους και προσφέρει αυτονομία έως 446 χιλιόμετρα, ενώ η κορυφαία VZ φτάνει τους 226 ίππους και επιταχύνει από στάση στα 100 χλμ./ώρα σε περίπου 6,8 δευτερόλεπτα. Στις εκδόσεις με τη μεγαλύτερη μπαταρία, η ταχεία φόρτιση συνεχούς ρεύματος φτάνει τα 105 kW, επιτρέποντας τη φόρτιση από το 10% στο 80% σε περίπου 24 λεπτά, υπό κατάλληλες συνθήκες..

Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στον τεχνολογικό εξοπλισμό του νέου CUPRA Raval, που περιλαμβάνει ψηφιακό πίνακα οργάνων 10,25 ιντσών και κεντρική οθόνη πολυμέσων 12,9 ιντσών με σύγχρονες δυνατότητες συνδεσιμότητας. Στον βασικό εξοπλισμό διατίθενται τεχνολογίες όπως ψηφιακό κλειδί, Predictive Adaptive Cruise Control και Emergency Assist. Η κορυφαία έκδοση VZ ενισχύει τον σπορ χαρακτήρα με καθίσματα bucket, ηλεκτρονικά ελεγχόμενη ανάρτηση DCC Sport και κάμερες περιμετρικής θέασης και προηγμένες λειτουργίες στάθμευσης. Επιπρόσθετα διατίθενται προαιρετικά προηγμένοι προβολείς Matrix LED, και σύστημα ήχου Sennheiser AMBEO ισχύος 475 W. Στον τομέα της ασφάλειας ξεχωρίζει η ανώτατη βαθμολογία 5 αστέρων που πετυχαίνει το Raval στις δοκιμές ασφαλείας του οργανισμού Euro NCAP (βάσει του αυστηρότερου πρωτοκόλλου του 2026).

Η άφιξη του Raval αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Κύπρο, όπου τα μικρά ηλεκτρικά αυτοκίνητα μπορούν να αποτελέσουν πρακτική λύση για τις καθημερινές αποστάσεις. Το μοντέλο βρίσκεται ήδη στο Sales Hub της Unicars, όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να το γνωρίσουν από κοντά και να ενημερωθούν για τις διαθέσιμες εκδόσεις.