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Βανδαλισμοί καταγράφηκαν για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα χθες στην Πάφο. Αυτή τη φορά, όπως κατάγγειλε με πρωινές του δηλώσεις ο Δημαρχεύων Πάφου, οι άγνωστοι ακόμη δράστες έδρασαν στην πλατεία της συνοικίας Μουττάλου, καταστρέφοντας μέρος του Χριστουγεννιάτικου διάκοσμου που τοποθετήθηκε μόλις πριν μερικές μέρες, ενώ προκάλεσαν και ρύπανση με αναγραφή συνθημάτων με σπρέι σε δημόσιους χώρους.

Ο Άγγελος Ονησιφόρου τόνισε ότι πρόκειται για μια πολύ ανησυχητική κατάσταση, τη στιγμή που η δημοτική αρχή προσπαθεί να συντηρεί, να αναβαθμίζει και να ομορφαίνει την πόλη. Και όμως, κάποιοι να έρχονται το βράδυ και να καταστρέφουν ό,τι βρίσκουν μπροστά τους, δυστυχώς όχι για πρώτη φορά, παρατήρησε.

Δεχόμαστε συνεχώς παράπονα από κατοίκους της περιοχής του Μουττάλου για μοτοσικλέτες που κάνουν κόντρες, για οχληρία, για ζημιές σε δημόσιους χώρους, ακόμη και για κάδους που καίγονται, καταγγέλλει ο Δημαρχεύων Πάφου. Κάτοικοι μάς αναφέρουν ότι τηλεφωνούν στην Αστυνομία για αυτά τα περιστατικά, αλλά σε αρκετές περιπτώσεις, δεν υπάρχει η αναμενόμενη ανταπόκριση. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να προβληματίσει σοβαρά τους αρμόδιους.

Ο κ. Ονησιφόρου ξεκαθάρισε ότι η δημοτική αρχή δεν μπορεί να υποκαθιστά και τους αστυνομικούς, με την κάθε αρχή να έχει τον ρόλο και τις ευθύνες της, όπως είπε. Έχει φτάσει η ώρα να προχωρήσουμε στην εγκατάσταση καμερών στην Πλατεία Μουττάλου και σε άλλα σημεία της περιοχής όπου παρατηρούνται τέτοια περιστατικά, πάντοτε σύμφωνα με όσα προβλέπει η νομοθεσία, επεσήμανε.

Ζήτησε δε από την Αστυνομία εντονότερη παρουσία στην περιοχή, ουσιαστικούς ελέγχους και άμεση ανταπόκριση στις καταγγελίες των κατοίκων. Η κατάσταση στον Μούτταλο έχει πραγματικά κουράσει, είπε χαρακτηριστικά. Οι κάτοικοι δικαιούνται να αισθάνονται ασφαλείς στη γειτονιά τους και να βλέπουν ότι τα παράπονά τους λαμβάνονται σοβαρά υπόψη.

Δεν μπορεί κάθε φορά να πληρώνουν οι δημότες τις ζημιές και να συνεχίζεται η ίδια κατάσταση, κατέληξε.