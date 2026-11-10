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Επιτόπιες επιθεωρήσεις σε σημεία ανά την πόλη, όπου υποβάλλονται παράπονα δημοτών ή όπου τα συνεργεία του Δήμου εντοπίζουν δυσλειτουργίες και προβλήματα, εξακολουθεί να πραγματοποιεί σε συνεχή βάση ο Δημαρχεύων Πάφου.

Συνοδευόμενος από υπηρεσιακούς του Δήμου Πάφου και όπου χρειάζεται και από εκπροσώπους αρμόδιων κρατικών τμημάτων, ο Άγγελος Ονησιφόρου καταγράφει προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρηματίες, καταστηματάρχες και άλλοι ενασχολούμενοι με την εμπορική δραστηριότητα στην πόλη και οι δημότες που διαμένουν στις συγκεκριμένες περιοχές. Η ενέργεια αυτή δεν είναι άσχετη, όπως εκτιμάται, με την αποκάλυψη σωρείας παρατυπιών ή ανορθόδοξων μεθόδων που προωθούνταν τα προηγούμενα χρόνια και που μόλις πρόσφατα, μετά την αργία του Δημάρχου Πάφου άρχισαν να καταγγέλλονται ή να αποκαλύπτεται ότι τελούσαν υπό διερεύνηση.

Δημαρχεύων και κρατικοί λειτουργοί έχουν στα πλαίσια αυτά επαφές με τους επαγγελματίες των εμπορικών περιοχών και καταγράφουν τα όσα τους απασχολούν και τα οποία οι ίδιοι θεωρούν σοβαρά προβλήματα για την εύρυθμη εμπορική λειτουργία του εμπορίου στην πόλη. Οι κρατικοί αξιωματούχοι διαβεβαίωσαν ότι θα προωθηθούν άμεσα τα ζητήματα που τέθηκαν ενώπιον τους για επίλυση και για διερεύνηση, όπου τίθεται θέμα γκρίζων ζωνών.

Αντιστοίχως, οι παρεμβάσεις Άγγελου Ονησιφόρου προλαμβάνουν και αντικοινωνικά φαινόμενα όπως αυτά που εντόπισε πριν λίγες μέρες σε σημεία της πόλης με αυθαίρετη μετατροπή τους σε πίστα για skateboard.