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Μπορεί η γιόγκα να αποτελέσει μέρος της αποκατάστασης ανθρώπων με καρδιακή ανεπάρκεια;

Μια από τις μεγαλύτερες κλινικές μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί για εναλλακτικά προγράμματα καρδιακής αποκατάστασης δίνει ενθαρρυντικές απαντήσεις, αλλά και σαφή όρια στα οφέλη της.

Τα αποτελέσματα παρουσιάστηκαν στο επιστημονικό συνέδριο της Αμερικανικής Καρδιολογικής Εταιρείας (American Heart Association), στο Σικάγο.

Σχεδόν 3.500 ασθενείς σε 16 νοσοκομεία

Στη μελέτη συμμετείχαν 3.492 ασθενείς από 16 ιατρικά κέντρα στην Ινδία, με διάμεση ηλικία τα 57 έτη. Το 27% ήταν γυναίκες.

Όλοι έπασχαν από καρδιακή ανεπάρκεια με μειωμένο κλάσμα εξώθησης, κατάσταση κατά την οποία η καρδιά δεν μπορεί να αντλήσει αποτελεσματικά το αίμα.

Περίπου οι μισοί παρουσίαζαν σημαντικό περιορισμό της σωματικής δραστηριότητας, με συμπτώματα όπως δύσπνοια, κόπωση και αίσθημα παλμών ακόμη και κατά την εκτέλεση σχετικά ήπιων δραστηριοτήτων.

Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν τυχαία σε δύο ομάδες.

Οι 1.737 ασθενείς ακολούθησαν το πρόγραμμα Yoga-CaRe, το οποίο περιλάμβανε 20 καθοδηγούμενες συνεδρίες γιόγκα μέσα σε τρεις μήνες, εκπαίδευση για τη νόσο και εξατομικευμένους στόχους αλλαγής συνηθειών.

Στη συνέχεια προβλεπόταν μία συνεδρία κάθε τρεις μήνες, μέχρι την ολοκλήρωση της παρακολούθησης.

Οι υπόλοιποι 1.755 ασθενείς έλαβαν ενισχυμένη συνήθη φροντίδα, με τρεις ενημερωτικές συνεδρίες κατά το πρώτο τρίμηνο.

Και οι δύο ομάδες συνέχισαν την κανονική ιατρική θεραπεία τους.

Περπατούσαν 25,5 μέτρα περισσότερο

Μετά τους πρώτους τρεις μήνες, οι ασθενείς της ομάδας γιόγκα παρουσίασαν μεγαλύτερη βελτίωση στην ποιότητα ζωής.

Η διαφορά αποτυπώθηκε σε ειδικό ερωτηματολόγιο για την καρδιακή ανεπάρκεια, όπου καταγράφηκε βελτίωση περίπου οκτώ μονάδων σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου.

Παράλληλα, στη δοκιμασία βάδισης έξι λεπτών, οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα γιόγκα περπατούσαν κατά μέσο όρο 25,5 μέτρα περισσότερο από τους ασθενείς της άλλης ομάδας.

Καταγράφηκε επίσης καλύτερη αυτοαναφερόμενη κατάσταση υγείας, με βάση δείκτες που αξιολογούν την κινητικότητα, την αυτοεξυπηρέτηση, τις καθημερινές δραστηριότητες και τη σωματική και ψυχολογική ευεξία.

Τι δεν κατάφερε να αλλάξει η γιόγκα

Παρά τα θετικά αποτελέσματα στην καθημερινή λειτουργικότητα, η γιόγκα δεν μείωσε στατιστικά σημαντικά τον συνδυασμένο κίνδυνο θανάτου, νοσηλείας ή εγκεφαλικού επεισοδίου.

Κατά τη διάμεση παρακολούθηση των 15 μηνών, ένα από αυτά τα συμβάντα καταγράφηκε σε 364 ασθενείς της ομάδας γιόγκα, ποσοστό 21%, έναντι 401 ασθενών, ποσοστό 22,8%, στην ομάδα ελέγχου.

Γιατί ενδιαφέρει τους επιστήμονες

Η καρδιακή αποκατάσταση μπορεί να βελτιώσει την καθημερινότητα ασθενών με καρδιοπάθειες, ωστόσο η πρόσβαση σε οργανωμένα προγράμματα παραμένει περιορισμένη σε αρκετές χώρες.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι ένα τυποποιημένο πρόγραμμα γιόγκα, με κατάλληλη επίβλεψη, θα μπορούσε να αποτελέσει πιο προσιτή επιλογή σε περιοχές όπου οι διαθέσιμες υπηρεσίες είναι ανεπαρκείς.

Επισημαίνουν, ωστόσο, ότι η μελέτη δεν συνέκρινε τη γιόγκα με ένα πλήρες συμβατικό πρόγραμμα καρδιακής αποκατάστασης. Επιπλέον, οι ασθενείς της ομάδας γιόγκα είχαν περισσότερες καθοδηγούμενες συναντήσεις, γεγονός που ενδέχεται να επηρέασε τα αποτελέσματα.

Τα ευρήματα παραμένουν προκαταρκτικά, καθώς και δεν έχουν ακόμη δημοσιευθεί ως πλήρης μελέτη σε επιστημονικό περιοδικό με αξιολόγηση από ομοτίμους.