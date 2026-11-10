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Σοβαρά ερωτήματα για το μέλλον του Τζένσεν Χουάνγκ στην ηγεσία της Nvidia, αλλά και για την επόμενη ημέρα ενός από τους μεγαλύτερους τεχνολογικούς κολοσσούς στον κόσμο, προκαλούν οι αποκαλύψεις για την εξωσυζυγική σχέση του με Κινέζα επιχειρηματία, η οποία φέρεται να είχε στρατολογηθεί από τις κινεζικές μυστικές υπηρεσίες. Η υπόθεση έχει πυροδοτήσει εσωτερική έρευνα, πολιτικές αντιδράσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες και ανησυχία στους επενδυτές, αναδεικνύοντας παράλληλα ένα κρίσιμο ζήτημα για τη Nvidia: την απουσία ξεκάθαρου διαδόχου του ανθρώπου που βρίσκεται στο τιμόνι της από την ίδρυσή της.

Οι εξελίξεις προκάλεσαν αναταράξεις στη Wall Street, με τη μετοχή της Nvidia να καταγράφει πτώση 4,3% τη Δευτέρα, παρά το θετικό κλίμα στην αμερικανική χρηματιστηριακή αγορά. Η υποχώρηση αυτή περιόρισε τη χρηματιστηριακή αξία της εταιρείας κατά περίπου 190 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με το Reuters.

Η κρίση ξέσπασε μετά την παραδοχή του 63χρονου διευθύνοντος συμβούλου, σε μήνυμά του προς τους εργαζομένους την Κυριακή, ότι διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση. Ακολούθησε η ανακοίνωση του διοικητικού συμβουλίου για την έναρξη ανεξάρτητης έρευνας προκειμένου να διαπιστωθεί εάν ο Χουάνγκ αποτέλεσε στόχο ξένης υπηρεσίας πληροφοριών.

Σύμφωνα με τους New York Times, η γυναίκα με την οποία διατηρούσε σχέση είναι η Άλις Χουάνγκ (Alice Huang), πρώην στέλεχος της εταιρείας Megaspeed, την οποία οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών φέρονται να είχαν ταυτοποιήσει ως πρόσωπο που ενεργούσε για λογαριασμό της Κίνας.

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι η επιχειρηματίας φέρεται να είχε στρατολογηθεί από το κινεζικό Υπουργείο Κρατικής Ασφάλειας. Το Πεκίνο απορρίπτει τις κατηγορίες ως αβάσιμες, ενώ δεν έχει διαπιστωθεί δημόσια ότι ο επικεφαλής της Nvidia γνώριζε οποιαδήποτε ενδεχόμενη δραστηριότητα κατασκοπείας.

Από την πλευρά του, το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia υποστηρίζει ότι εξακολουθεί να έχει εμπιστοσύνη στον Χουάνγκ και ότι, μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν στοιχεία που να υποδεικνύουν παραβίαση της εθνικής ασφάλειας ή διαρροή εταιρικών απορρήτων.

Παράλληλα, διαβεβαιώνει ότι ο συνιδρυτής της εταιρείας θα παραμείνει στα καθήκοντά του όσο διαρκεί η διερεύνηση της υπόθεσης.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα της Nvidia: Ποιος μπορεί να αντικαταστήσει τον Χουάνγκ;

Πέρα από τις πιθανές επιπτώσεις της έρευνας, η υπόθεση φέρνει στο προσκήνιο ένα πρόβλημα που απασχολούσε ελάχιστα τη Nvidia μέχρι σήμερα: την εξαιρετικά μεγάλη εξάρτησή της από ένα και μόνο πρόσωπο.

Ο Χουάνγκ δεν είναι απλώς ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας. Είναι ο συνιδρυτής της, ο άνθρωπος που καθόρισε τη στρατηγική της ανάπτυξη και το πρόσωπο που ταυτίστηκε με τη ραγδαία άνοδο της τεχνητής νοημοσύνης.

Η επιρροή του εκτείνεται από τον σχεδιασμό των προϊόντων και τις καθημερινές επιχειρηματικές αποφάσεις μέχρι τις επαφές με κυβερνήσεις και ηγέτες σε ολόκληρο τον κόσμο.

Ωστόσο, η Nvidia δεν διαθέτει έναν προφανή διάδοχο, γεγονός που δημιουργεί πρόσθετη αβεβαιότητα ως προς τις συνέπειες μιας ενδεχόμενης αποχώρησής του.

Αναλυτές της Melius Research σημείωσαν τη Δευτέρα ότι η έλλειψη ξεκάθαρου αντικαταστάτη αποτελεί σημαντικό ζήτημα, καθώς οι προσδοκίες ήταν ότι ο Χουάνγκ θα παρέμενε επικεφαλής της Nvidia για τουλάχιστον ακόμη μία δεκαετία.

Ακόμη πιο χαρακτηριστική ήταν η τοποθέτηση του Στέισι Ράσγκον (Stacy Rasgon), αναλυτή της Bernstein, ο οποίος δήλωσε στο CNBC ότι «ο Τζένσεν είναι η Nvidia και η Nvidia είναι ο Τζένσεν».

Όπως εξήγησε, ο Χουάνγκ διατηρεί εξαιρετικά συγκεντρωτικό έλεγχο στη λειτουργία της εταιρείας και βρίσκεται πίσω από σχεδόν κάθε σημαντική απόφαση.

Η οργανωτική δομή της Nvidia ενισχύει αυτή την εικόνα. Η εταιρεία λειτουργεί διαχρονικά με ένα σχετικά επίπεδο διοικητικό μοντέλο, χωρίς πολλά ενδιάμεσα επίπεδα ιεραρχίας, γεγονός που επιτρέπει στον Χουάνγκ να εμπλέκεται άμεσα σε μεγάλο αριθμό δραστηριοτήτων.

Μικρό ποσοστό μετοχών, αλλά τεράστια επιρροή

Παρά τον καθοριστικό ρόλο του, ο Χουάνγκ δεν διαθέτει τον ίδιο βαθμό μετοχικού ελέγχου που έχουν άλλοι ισχυροί ιδρυτές τεχνολογικών επιχειρήσεων.

Σε αντίθεση με τον Μαρκ Ζάκερμπεργκ (Mark Zuckerberg) της Meta ή τον Έλον Μασκ (Elon Musk) στη SpaceX, ο επικεφαλής της Nvidia κατέχει λίγο περισσότερο από το 3% των μετοχών της εταιρείας.

Παράλληλα, αποτελεί ένα από τα 11 μέλη του διοικητικού συμβουλίου, χωρίς να διαθέτει απόλυτο έλεγχο στις αποφάσεις του.

Αυτό σημαίνει ότι, εφόσον προκύψουν σοβαρά ευρήματα από την έρευνα, το διοικητικό συμβούλιο θα μπορούσε να βρεθεί αντιμέτωπο με το ενδεχόμενο απομάκρυνσής του, παρά την επιρροή που ασκεί στη λειτουργία και τη στρατηγική της Nvidia.

Η ίδια η εταιρεία έχει αναγνωρίσει σε επίσημες γνωστοποιήσεις της ότι η αδυναμία αποτελεσματικού σχεδιασμού διαδοχής και ομαλής μεταβίβασης αρμοδιοτήτων μπορεί να επηρεάσει τον στρατηγικό σχεδιασμό και τη μακροπρόθεσμη επιτυχία της.

Πότε θα μπορούσε να τεθεί θέμα παραίτησης

Το ενδεχόμενο αποχώρησης του Χουάνγκ δεν θεωρείται, προς το παρόν, δεδομένο. Ωστόσο, αναλυτές επισημαίνουν ότι η εξέλιξη της έρευνας θα είναι καθοριστική.

Ο Τιμ Σούλτζε-Μελάιντερ (Tim Schulze-Melander) της Rothschild & Co. Redburn εκτίμησε ότι θα μπορούσε να τεθεί θέμα απομάκρυνσης του διευθύνοντος συμβούλου εάν αποκαλυφθούν σοβαρότερα ζητήματα από τη μη γνωστοποίηση μιας προσωπικής σχέσης.

Σύμφωνα με τον αναλυτή, το διοικητικό συμβούλιο καλείται να διαχειριστεί μια ιδιαίτερα λεπτή κατάσταση: να αποδείξει την ανεξαρτησία του και να προστατεύσει τα συμφέροντα των μετόχων, χωρίς να προκαλέσει αναστάτωση σε μια εταιρεία της οποίας η επιτυχία συνδέεται τόσο στενά με τον ιδρυτή της.

Η αρχική αντίδραση της Nvidia, με τη δημόσια στήριξη προς τον Χουάνγκ και την ταυτόχρονη έναρξη ανεξάρτητης έρευνας, δείχνει την προσπάθεια να διατηρηθεί αυτή η ισορροπία.

Ήδη, αναλυτές θεωρούν πιθανό η υπόθεση να οδηγήσει σε αλλαγές στην εταιρική διακυβέρνηση, με σημαντικότερη τη δημιουργία ενός σαφούς σχεδίου διαδοχής σε περίπτωση αιφνίδιας αποχώρησης του επικεφαλής της.

Πολιτικές πιέσεις από το Κογκρέσο

Την ίδια ώρα, η υπόθεση αποκτά και πολιτικές διαστάσεις στην Ουάσιγκτον, καθώς η Nvidia αποτελεί εταιρεία στρατηγικής σημασίας για την αμερικανική τεχνολογική υπεροχή.

Αμερικανοί νομοθέτες ζητούν ενημέρωση για τις αποκαλύψεις, ενώ η Ελίζαμπεθ Ουόρεν (Elizabeth Warren) έχει θέσει ζήτημα αυστηρότερων περιορισμών στην πρόσβαση της Κίνας σε προηγμένα μικροτσίπ τεχνητής νοημοσύνης.

Το ζήτημα αποκτά ιδιαίτερη σημασία λόγω των στενών σχέσεων του Χουάνγκ με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump), αλλά και της ενεργού συμμετοχής του στις συζητήσεις για την αμερικανική πολιτική όσον αφορά την τεχνητή νοημοσύνη και τις εξαγωγές προηγμένης τεχνολογίας.

Η Nvidia βρίσκεται στο επίκεντρο της τεχνολογικής αντιπαράθεσης ΗΠΑ και Κίνας, καθώς τα προηγμένα μικροτσίπ της θεωρούνται απαραίτητα για την ανάπτυξη ισχυρών συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης.

Και αγωγή μετόχων κατά της Nvidia

Νέα διάσταση στην υπόθεση έδωσε και αγωγή που κατατέθηκε τη Δευτέρα σε ομοσπονδιακό δικαστήριο της Καλιφόρνιας εναντίον της Nvidia και του Χουάνγκ.

Σύμφωνα με το Reuters, μέτοχοι κατηγορούν την εταιρεία και τον διευθύνοντα σύμβουλό της ότι απέκρυψαν πληροφορίες σχετικά με τη φερόμενη σχέση του με την Άλις Χουάνγκ, οι οποίες θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη φήμη και τις επιχειρηματικές προοπτικές της Nvidia.

Οι ενάγοντες ζητούν αποζημιώσεις απροσδιόριστου ύψους. Οι ισχυρισμοί της αγωγής δεν έχουν κριθεί δικαστικά.

Με την έρευνα σε εξέλιξη, το βασικό ερώτημα για τη Nvidia δεν περιορίζεται πλέον στο κατά πόσον ο Χουάνγκ θα διατηρήσει τη θέση του. Αφορά και το κατά πόσον ο τεχνολογικός κολοσσός είναι προετοιμασμένος να συνεχίσει την πορεία του χωρίς τον άνθρωπο που βρίσκεται στην ηγεσία του εδώ και περισσότερες από τρεις δεκαετίες.