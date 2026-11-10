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Το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια ξεπέρασε το εμπορικό πλεόνασμα της Κίνας κατά τους πρώτους δέκα μήνες του 2026, με τις εξαγωγές της χώρας να καταγράφουν εντυπωσιακή αύξηση 35,2%, παρά τις συνεχιζόμενες πιέσεις στην εγχώρια οικονομία. Τα νέα στοιχεία των κινεζικών τελωνείων αποτυπώνουν τη δυναμική του εξαγωγικού τομέα, ο οποίος εξακολουθεί να αποτελεί βασικό μοχλό ανάπτυξης, την ώρα που η εσωτερική κατανάλωση παραμένει υποτονική.

Η επίδοση αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς το όριο του 1 τρισ. δολαρίων ξεπεράστηκε φέτος ήδη από τον Οκτώβριο, έναν μήνα νωρίτερα σε σχέση με το 2025, όταν το συγκεκριμένο επίπεδο είχε επιτευχθεί τον Νοέμβριο.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, οι συνολικές κινεζικές εξαγωγές διαμορφώθηκαν τον Οκτώβριο στα 412,3 δισ. δολάρια, καταγράφοντας σημαντική ενίσχυση στις δύο μεγαλύτερες αγορές του εξωτερικού, τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ειδικότερα, οι εξαγωγές προς τις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 32,9%, φθάνοντας τα 46,4 δισ. δολάρια, έναντι 34,9 δισ. δολαρίων τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Η αύξηση καταγράφεται παρά τη συνεχιζόμενη εμπορική αντιπαράθεση Ουάσιγκτον και Πεκίνου και τους δασμούς που επέβαλε η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump).

Ανάλογη εικόνα παρουσιάζουν οι εμπορικές συναλλαγές με την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου οι κινεζικές εξαγωγές σημείωσαν άνοδο 24,4%, αγγίζοντας τα 54,5 δισ. δολάρια ή περίπου 48,6 δισ. ευρώ.

Ιδιαίτερα αυξημένο εμφανίζεται και το εμπορικό πλεόνασμα της Κίνας έναντι της ΕΕ, το οποίο διαμορφώθηκε στα 310 δισ. δολάρια (276,8 δισ. ευρώ) κατά το δεκάμηνο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2026.

Το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε αύξηση 28,6% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, αναδεικνύοντας τη διεύρυνση της διαφοράς μεταξύ των κινεζικών εξαγωγών και εισαγωγών στις εμπορικές σχέσεις με την ευρωπαϊκή αγορά.

Δύο διαφορετικές εικόνες στην κινεζική οικονομία

Παρά την ισχυρή εξαγωγική επίδοση, η εικόνα στο εσωτερικό της δεύτερης μεγαλύτερης οικονομίας του κόσμου παραμένει αισθητά διαφορετική.

Η Κίνα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει αδύναμη καταναλωτική ζήτηση, αποπληθωριστικές πιέσεις και υπερβάλλουσα παραγωγική ικανότητα, ενώ η παρατεταμένη κρίση στην αγορά ακινήτων συνεχίζει να επιβαρύνει την οικονομική δραστηριότητα.

Η κατανάλωση των νοικοκυριών δεν έχει ανακτήσει τη δυναμική που παρουσίαζε πριν από την πανδημία, περιορίζοντας τις δυνατότητες ενίσχυσης της ανάπτυξης από την εγχώρια αγορά.

Στον αντίποδα, οι εξαγωγές εξακολουθούν να λειτουργούν ως βασικός κινητήρας της κινεζικής οικονομίας, στηριζόμενες μεταξύ άλλων στην αυξανόμενη διεθνή ζήτηση για προϊόντα που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη και την ηλεκτροκίνηση.

Η ενίσχυση των πωλήσεων προηγμένου τεχνολογικού εξοπλισμού και ηλεκτρικών οχημάτων συμβάλλει στη διατήρηση της δυναμικής του εξωτερικού εμπορίου, αντισταθμίζοντας μέρος των πιέσεων που προέρχονται από την εξασθένηση της εσωτερικής αγοράς.

Έτσι, η κινεζική οικονομία εμφανίζει μια έντονη αντίθεση μεταξύ της ισχυρής εξαγωγικής δραστηριότητας και της περιορισμένης εγχώριας κατανάλωσης, με το εμπορικό πλεόνασμα να καταγράφει νέα υψηλά επίπεδα.