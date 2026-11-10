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Η Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με όσα ανέφερε δημοσίως ο τέως υπουργός Ενέργειας, Γιώργος Παπαναστασίου, για το Βασιλικό και ζητήματα που αφορούν τον ενεργειακό σχεδιασμό. Η Αρχή διευκρινίζει ότι δεν μπορεί να προχωρήσει στη διεξαγωγή παράλληλης έρευνας, καθώς βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη η ποινική έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO).

Σύμφωνα με την Αρχή, οι ισχυρισμοί του τέως υπουργού Ενέργειας δεν είναι καινούργιοι, ενώ ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου, είχε ζητήσει και στο παρελθόν τη διεξαγωγή αυτεπάγγελτης έρευνας. Όπως επισημαίνει, τόσο τότε όσο και μετά τις πρόσφατες δηλώσεις Παπαναστασίου, επικοινώνησε με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και ενημερώθηκε ότι η ποινική έρευνα παραμένει σε εξέλιξη. Μάλιστα, σύμφωνα με την ενημέρωση που έλαβε, η έρευνα της EPPO καλύπτει όλα τα ζητήματα στα οποία αναφέρθηκε ο τέως υπουργός.

Αυτούσια η ανακοίνωση:

Ο πρώην Υπουργός Ενέργειας κ. Γιώργος Παπαναστασίου, σε συνέντευξή του στο podcast “Tsouroullis Uncensored” στον Δημοσιογράφο κ. Χρύσανθο Τσουρούλλη έκαμε αναφορά, μεταξύ άλλων, σε παρεμβάσεις οικονομικών συμφερόντων και σχέση των εν λόγω συμφερόντων με πολιτικούς προϊσταμένους που εμποδίζουν την ολοκλήρωση του ενεργειακού σχεδιασμού του πιο πάνω Έργου καθώς και σε ενσυνείδητες λανθασμένες αποφάσεις.

Οι πιο πάνω δηλώσεις αποτέλεσαν αφορμή για κόμματα, φορείς αλλά και δημόσια πρόσωπα να καλέσουν την Αρχή όπως προβεί σε Αυτεπάγγελτη Έρευνα για το εν λόγω θέμα.

Από στοιχεία τα οποία περισυνέλλεξε η Αρχή και αφού επικοινώνησε με κάποιους από τους εμπλεκόμενους διαφάνηκαν τα ακόλουθα:

1. Δεν είναι η πρώτη φορά που ο κ. Παπαναστασίου είχε προβάλει τους εν λόγω ισχυρισμούς.

2. Όταν μάλιστα είχε δοθεί, παλαιότερα, δημοσιότητα στο θέμα, ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΑΚΕΛ κ. Στέφανος Στεφάνου είχε αποστείλει στις 29 Σεπτεμβρίου, 2025, Επιστολή προς τον Επίτροπο Διαφάνειας, ζητώντας τη διεξαγωγή Αυτεπάγγελτης Έρευνας.

3. Η Αρχή αφού μελέτησε το αίτημα και επικοινώνησε με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO), έλαβε πληροφόρηση ότι για το εν λόγω Έργο βρισκόταν σε εξέλιξη Ποινική Έρευνα από την EPPO.

4. Μετά τις νέες πρόσφατες εξελίξεις, η Αρχή ζήτησε και έλαβε και πάλι πληροφόρηση ότι η Ποινική Έρευνα της EPPO βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη και καλύπτει όλα τα θέματα που είχαν αναφερθεί στις δηλώσεις του κ. Παπαναστασίου στο πιο πάνω Podcast.

5. Επομένως δεν θα ήταν ορθό για την Αρχή να αρχίσει παράλληλη Έρευνα με την EPPO, κάτι το οποίο εξάλλου δεν επιτρέπεται με βάση τις πρόνοιες της κείμενης νομοθεσίας.