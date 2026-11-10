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Τουλάχιστον 10 νεκροί και 27 τραυματίες είναι ο απολογισμός της πολύνεκρης καραμπόλας που σημειώθηκε την Τρίτη (10/11) σε αυτοκινητόδρομο της νοτιοανατολικής Βουλγαρίας. Στο τροχαίο ενεπλάκησαν περίπου 50 οχήματα, ενώ στην περιοχή επικρατούσε πυκνή ομίχλη, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους.

Σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους, στο σοβαρό τροχαίο δυστύχημα ενεπλάκησαν περίπου 50 οχήματα, με τον απολογισμό να ανέρχεται σε τουλάχιστον 10 νεκρούς και 27 τραυματίες.

😱 No, this isn't footage from a post-apocalyptic movie — it's a massive highway pileup in Bulgaria



More than 50 vehicles collided on a highway near the city of Yambol due to thick fog. According to preliminary reports, at least 10 people were killed and dozens injured.



The… pic.twitter.com/gkjZnXfRl7 November 10, 2026

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας, της Πυροσβεστικής και ασθενοφόρα, προκειμένου να απεγκλωβίσουν τους επιβάτες και να μεταφέρουν τους τραυματίες στα νοσοκομεία.

Εικόνες που μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν αυτοκίνητα και φορτηγά το ένα πάνω στο άλλο, διαλυμένα οχήματα, άλλα αναποδογυρισμένα και αρκετά που έχουν εκτραπεί εκτός δρόμου.

Ο επικεφαλής επιθεωρητής της Περιφερειακής Διεύθυνσης του υπουργείου Εσωτερικών στο Γιάμπολ, Τόντορ Μισίνεφ, δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο Nova TV ότι ορισμένοι επιβάτες παραμένουν εγκλωβισμένοι μέσα στα οχήματά τους, με τις επιχειρήσεις διάσωσης να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

«Αυτή τη στιγμή, προτεραιότητα έχουν οι επιχειρήσεις διάσωσης. Μόλις ολοκληρωθούν, θα ακολουθήσουν οι προβλεπόμενες διαδικασίες και οι έρευνες για τις συνθήκες του δυστυχήματος» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως μεταδίδει το BTA, συνολικά 27 τραυματίες έχουν διακομιστεί σε νοσοκομεία της ευρύτερης περιοχής, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν τις προσπάθειες απεγκλωβισμού και διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πολύνεκρη καραμπόλα.

protothema.gr