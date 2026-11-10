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Περίπου 330 οικογένειες οι οποίες διαμένουν στον κατασκηνωτικό χώρο στην Ακτή του Κυβερνήτη στη Λεμεσό ειδοποιήθηκαν ότι πρέπει να εγκαταλείψουν τα καραβάνια στα οποία διαμένουν επειδή έληξε η σύμβαση του διαχειριστή ο οποίος αξιοποιούσε τον χώρο εδώ και χρόνια.

Όπως ελέχθη ενώπιον της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων, περίπου 102 οικογένειες χρησιμοποιούν τα καραβάνια για μόνιμη διαμονή και σε περίπτωση υλοποίησης της σχετικής απόφασης, ίσως βρεθούν στο δρόμο. Οι διαμένοντες στον κατασκηνωτικό χώρο πληρώνουν ενοίκιο €1.500 το χρόνο.

Σημειώνεται, πως τα παιδιά κάποιων από τους διαμένοντες στον κατασκηνωτικό χώρο φοιτούν στο σχολείο Πεντακώμου κάτι το οποίο ενισχύει τη θέση των κατοίκων ότι «έκαναν ρίζες» στην περιοχή.

Αξίζει να σημειωθεί, πως ο βουλευτής του ΔΗΣΥ κ. Γιώργος Λυσαντρίδης επικαλούμενος πληροφορίες από το υφυπουργείο τουρισμού ανέφερε πως κάποιοι νοικιάζουν τα καραβάνια μέσω air bnb. Άλλα άτομα τα οποία δεν γνώριζαν ότι δρομολογήθηκε η διαδικασία «έξωσης» από τον κατασκηνωτικό χώρο, αγόρασαν καραβάνια μόλις πρόσφατα, οπόταν μένουν μετέωροι.

Ο βουλευτής τη Άμεσης Δημοκρατίας κ. Δημήτρης Σούγλης άφησε αιχμές αναφέροντας πως όταν απεβίωσε η Τουρκοκύπρια ιδιοκτήτρια του χώρου στον οποίο διαμορφώθηκε ο κατασκηνωτικός χώρος, η γη πουλήθηκε σε άτομο το οποίο είχε αναλάβει ως διαχειριστής, ο οποίος με τη σειρά του πώλησε την περιουσία σε αλλοδαπό επενδυτή, ο οποίος προτίθεται να ανεγείρει ξενοδοχειακή μονάδα. Άφησε επίσης αιχμές αναφέροντας πως ο χώρος της νέας ανάπτυξης στην περιοχή γειτνιάζει με ευαίσθητες υπηρεσίες της περιοχής.

Όπως ελέχθη ενώπιον της Επιτροπής, ο χώρος είχε ανατεθεί πριν 30 χρόνια στον ΚΟΤ αλλά όταν στην πορεία εκτός από καραβάνια άρχισαν να δημιουργούνται και μόνιμες κατασκευές, ο Οργανισμός δήλωσε ότι δεν μπορεί να συνεχίσει τη διαχείριση, η οποία ανατέθηκε στο κοινοτικό συμβούλιο Πεντακώμου.

Ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων κ. Νίκος Κέττηρος ανέφερε πως οι βουλευτές έλαβαν γνώση του ζητήματος ύστερα από την τοιχοκόλληση ειδοποιήσεων με τις οποίες ζητείτο από τους διαμένοντες να εγκαταλείψουν τον χώρο.

Ο κ. Κέττηρος ζήτησε από την Υπηρεσία Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών ενημέρωση ως προς τα δεδομένα και αν μπορεί να διασφαλιστεί ότι οι διαμένοντες δεν θα βρεθούν στο δρόμο.