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Σιδηροδρομική γέφυρα κατέρρευσε το πρωί της Τρίτης, 10 Νοεμβρίου, στην περιφέρεια Αρχάνγκελσκ της Ρωσίας, με αποτέλεσμα να εκτροχιαστούν αρκετά βαγόνια εμπορικής αμαξοστοιχίας και να διακοπεί η σιδηροδρομική κυκλοφορία στην περιοχή.
Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 5:10 το πρωί, όταν τμήμα της γέφυρας πάνω από τον ποταμό Βίλεντ κατέρρευσε, στο σιδηροδρομικό τμήμα μεταξύ Τσεριόμουχα και Βίλεντ, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.
Όπως ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της περιφέρειας Αρχάνγκελσκ, Αλεξάντρ Τσιμπούλσκι, από την κατάρρευση εκτροχιάστηκαν βαγόνια εμπορικού τρένου, ενώ, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν υπάρχουν τραυματίες.
Η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο συγκεκριμένο τμήμα διακόπηκε, με αποτέλεσμα να καθυστερούν τουλάχιστον οκτώ επιβατικές αμαξοστοιχίες. Στο σημείο έχουν σταλεί ειδικά συνεργεία και συρμοί αποκατάστασης, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες της κατάρρευσης.
Παράλληλα, οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν εναλλακτικές λύσεις για τη μεταφορά των επιβατών που έχουν εγκλωβιστεί λόγω της διακοπής των δρομολογίων, μεταξύ των οποίων και η χρήση λεωφορείων.
Οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της κατάρρευσης, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί εάν το περιστατικό οφείλεται σε κατασκευαστικό πρόβλημα, αστοχία της υποδομής ή άλλη αιτία.