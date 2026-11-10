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Σιδηροδρομική γέφυρα κατέρρευσε το πρωί της Τρίτης, 10 Νοεμβρίου, στην περιφέρεια Αρχάνγκελσκ της Ρωσίας, με αποτέλεσμα να εκτροχιαστούν αρκετά βαγόνια εμπορικής αμαξοστοιχίας και να διακοπεί η σιδηροδρομική κυκλοφορία στην περιοχή.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 5:10 το πρωί, όταν τμήμα της γέφυρας πάνω από τον ποταμό Βίλεντ κατέρρευσε, στο σιδηροδρομικό τμήμα μεταξύ Τσεριόμουχα και Βίλεντ, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Όπως ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της περιφέρειας Αρχάνγκελσκ, Αλεξάντρ Τσιμπούλσκι, από την κατάρρευση εκτροχιάστηκαν βαγόνια εμπορικού τρένου, ενώ, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν υπάρχουν τραυματίες.

🚨 A railway bridge collapsed in Russia’s Arkhangelsk region — and apparently managed to do it all by itself, without any outside help



Several freight train cars derailed after a section of the bridge over the Viled River collapsed between Cheryomukha and Viled. Rail traffic on… pic.twitter.com/VzbPALJxhc — NEXTA (@nexta_tv) November 10, 2026

Η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο συγκεκριμένο τμήμα διακόπηκε, με αποτέλεσμα να καθυστερούν τουλάχιστον οκτώ επιβατικές αμαξοστοιχίες. Στο σημείο έχουν σταλεί ειδικά συνεργεία και συρμοί αποκατάστασης, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες της κατάρρευσης.

Παράλληλα, οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν εναλλακτικές λύσεις για τη μεταφορά των επιβατών που έχουν εγκλωβιστεί λόγω της διακοπής των δρομολογίων, μεταξύ των οποίων και η χρήση λεωφορείων.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της κατάρρευσης, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί εάν το περιστατικό οφείλεται σε κατασκευαστικό πρόβλημα, αστοχία της υποδομής ή άλλη αιτία.

As usual in Russia 0 Days without accidents



This morning in Russia's Arkhangelsk region, a span of a railway bridge over the Viled River collapsed. As a result of the collapse, several cars of a freight train derailed.



Traffic on the section has been completely blocked. pic.twitter.com/cfxhTCDsTi — Slava 🇺🇦 (@Heroiam_Slava) November 10, 2026

protothema.gr