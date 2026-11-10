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Ανοιχτό το ενδεχόμενο εδαφικών αλλαγών στην Ουκρανία μετά την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας με τη Ρωσία άφησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump), εκτιμώντας ότι η χώρα θα έχει «λίγο διαφορετικό σχήμα» όταν τερματιστεί ο πόλεμος. Παράλληλα, εξέφρασε την πεποίθηση ότι η Ουάσινγκτον βρίσκεται κοντά στην επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Σε συνέντευξή του στην εκπομπή «60 Minutes» του CBS News, που μεταδόθηκε την Κυριακή (8/11), ο Τραμπ εμφανίστηκε αισιόδοξος για την έκβαση των διαπραγματεύσεων, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει ποιες εδαφικές παραχωρήσεις ενδέχεται να κληθεί να αποδεχθεί το Κίεβο.

«Πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε, πιστεύω ότι θα συμβεί και ότι τελικά η Ουκρανία θα έχει λίγο διαφορετικό σχήμα», δήλωσε, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το εάν αναμένει ότι η χώρα θα παραμείνει ελεύθερη και ανεξάρτητη μετά τον πόλεμο.

Trump still thinks that if he had won the election earlier, the war in Ukraine would never have happened. However, he somehow forgets that during his first term, from 2017 to 2020, eastern and southern Ukraine were already occupied. Furthermore, in an interview, Trump likely… pic.twitter.com/Jo9VYOLDdx — WarTranslated (@wartranslated) November 9, 2026



Το μήνυμα Τραμπ για τα ουκρανικά εδάφη

Η αναφορά του Αμερικανού προέδρου στο μελλοντικό «σχήμα» της Ουκρανίας επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα των εδαφικών παραχωρήσεων, το οποίο αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια στις προσπάθειες επίτευξης ειρηνευτικής συμφωνίας.

Η Ρωσία, η οποία εξαπέλυσε την πλήρους κλίμακας εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, εξακολουθεί να κατέχει περίπου το 20% της ουκρανικής επικράτειας.

Η Μόσχα απαιτεί από το Κίεβο να αποδεχθεί εδαφικές απώλειες, συμπεριλαμβανομένων περιοχών τις οποίες οι ρωσικές δυνάμεις δεν ελέγχουν πλήρως.

Από την πλευρά της, η ουκρανική κυβέρνηση έχει επανειλημμένα απορρίψει οποιαδήποτε συμφωνία που θα νομιμοποιούσε τη ρωσική κατοχή ουκρανικών εδαφών.

Ο Τραμπ δεν διευκρίνισε εάν η δήλωσή του αντανακλά συγκεκριμένη αμερικανική πρόταση ή εάν αποτελεί προσωπική εκτίμηση για την τελική μορφή μιας συμφωνίας.



«Ο πόλεμος θα τελειώσει σύντομα και αυτό θα γίνει χάρη σε εμένα»

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο και απέδωσε στον εαυτό του καθοριστικό ρόλο στις προσπάθειες για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

«Πιστεύω ότι αυτός ο πόλεμος θα τελειώσει και θα τελειώσει σύντομα. Και ο μόνος λόγος που θα τελειώσει θα είμαι εγώ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Τραμπ υποστήριξε επίσης ότι ο πόλεμος δεν θα είχε ξεκινήσει ποτέ εάν βρισκόταν ο ίδιος στον Λευκό Οίκο τον Φεβρουάριο του 2022.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις προσωπικές σχέσεις μεταξύ του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και του Ουκρανού ομολόγου του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τις οποίες παρουσίασε ως έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες που δυσκολεύουν την επίτευξη συμφωνίας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η έντονη αντιπαλότητα μεταξύ των δύο ηγετών έχει περιπλέξει τις διαπραγματεύσεις, δημιουργώντας πρόσθετα εμπόδια στις αμερικανικές διπλωματικές πρωτοβουλίες.



«Τα πηγαίνω καλά και με τον Πούτιν και με τον Ζελένσκι»

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε η απάντηση του Τραμπ όταν ρωτήθηκε ποιον από τους δύο προέδρους εμπιστεύεται περισσότερο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος απέφυγε να επιλέξει μεταξύ Πούτιν και Ζελένσκι, περιοριζόμενος να δηλώσει:

«Θα προτιμούσα να μην το πω, αλλά τα πηγαίνω καλά και με τους δύο».

Παράλληλα, απέρριψε την εκτίμηση ότι ο Ρώσος πρόεδρος ενδέχεται να παρατείνει σκόπιμα τις διαπραγματεύσεις, επιδιώκοντας να κερδίσει χρόνο.

Υπερασπιζόμενος την πολιτική του απέναντι στη Μόσχα, ο Τραμπ υποστήριξε ότι έχει ακολουθήσει ιδιαίτερα σκληρή στάση έναντι της Ρωσίας.

«Κανείς δεν έχει υπάρξει πιο σκληρός απέναντι στη Ρωσία από εμένα», δήλωσε, επικαλούμενος τις κυρώσεις και τα εμπορικά μέτρα που έχει επιβάλει κατά τη διάρκεια της προεδρίας του.



Στο Άμπου Ντάμπι οι κρίσιμες συνομιλίες Ρωσίας και Ουκρανίας

Οι δηλώσεις Τραμπ πραγματοποιούνται λίγες ώρες πριν από την έναρξη νέου γύρου ειρηνευτικών συνομιλιών στο Άμπου Ντάμπι, οι οποίες έχουν προγραμματιστεί για την Τρίτη 10 και την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου.

Στις διαπραγματεύσεις αναμένεται να συμμετάσχουν αντιπροσωπείες της Ρωσίας και της Ουκρανίας, με την παρουσία Αμερικανών αξιωματούχων.

Σύμφωνα με το Reuters, την αμερικανική πλευρά αναμένεται να εκπροσωπήσουν ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ.

Οι συνομιλίες θα επικεντρωθούν στον τερματισμό του πολέμου, στις εγγυήσεις ασφαλείας μετά τη σύγκρουση, στην αποκλιμάκωση των εχθροπραξιών και σε ανθρωπιστικά ζητήματα.

Πρόκειται για την πρώτη νέα τριμερή συνάντηση με αμερικανική διαμεσολάβηση μετά τις διαπραγματεύσεις του περασμένου Φεβρουαρίου.

Πριν από τις επαφές στο Άμπου Ντάμπι, Αμερικανοί διαπραγματευτές αναμένεται επίσης να συναντηθούν στις Βρυξέλλες με εκπροσώπους ευρωπαϊκών χωρών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, προκειμένου να συζητήσουν τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία και το μελλοντικό πλαίσιο ασφάλειας στην Ευρώπη.



Το αγκάθι των εδαφικών παραχωρήσεων

Παρά την αισιοδοξία που εκφράζει ο Ντόναλντ Τραμπ, οι θέσεις Μόσχας και Κιέβου εξακολουθούν να απέχουν σημαντικά.

Η Ρωσία επιμένει στις εδαφικές της διεκδικήσεις, καθώς και στην απαίτηση να αποκλειστεί η ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ.

Αντίθετα, η ουκρανική πλευρά ζητεί άμεση κατάπαυση του πυρός και αξιόπιστες διεθνείς εγγυήσεις ασφαλείας, ώστε να αποτραπεί μια νέα ρωσική εισβολή στο μέλλον.

Οι εγγυήσεις αυτές αποτελούν βασικό αντικείμενο των επικείμενων διαπραγματεύσεων, με το Κίεβο να επιδιώκει τη συμμετοχή των Ευρωπαίων συμμάχων του στις αποφάσεις που θα καθορίσουν την ασφάλεια της χώρας μετά τον πόλεμο.

Η Μόσχα, από την πλευρά της, επιμένει ότι οι βασικές συνομιλίες πρέπει να διεξαχθούν μεταξύ Ρωσίας, Ουκρανίας και Ηνωμένων Πολιτειών, αντιμετωπίζοντας με επιφυλακτικότητα την άμεση συμμετοχή των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων.

Έτσι, παρά την εκτίμηση του Τραμπ ότι μια συμφωνία βρίσκεται κοντά, το ζήτημα των ουκρανικών συνόρων και των μεταπολεμικών εγγυήσεων ασφαλείας παραμένει καθοριστικό για την έκβαση των συνομιλιών στο Άμπου Ντάμπι.



Ζελένσκι: Η Ρωσία θέλει να μας κόψει στα δύο

Παράλληλα, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μιλώντας στους ευρωπαϊους εταίρους τόνισε ότι αναμένει νέα ρωσικά χτυπήματά τους σε γέφυρες κατά μήκος του ποταμού Δνίπερου, με στόχο να κόψουν τη χώρα στα δύο, όπως αποκαλύπτουν οι Financial Times.

FT Exclusive: Volodymyr Zelenskyy has warned European partners that he expects Russia to launch sustained attacks on its bridges across the Dnipro river in an effort to cut the country in half. https://t.co/gb1Zl8Tq0W pic.twitter.com/eZrG4z1DKe — Financial Times (@FT) November 9, 2026

protothema.gr