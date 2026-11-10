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Ένας νέος διπλωματικός κύκλος για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία ανοίγει σήμερα Τρίτη στο Άμπου Ντάμπι, όπου αντιπροσωπείες της Μόσχας και του Κιέβου αναμένεται να συμμετάσχουν σε διήμερες διαπραγματεύσεις με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Πρόκειται για την πρώτη συνάντηση αυτού του επιπέδου από τον περασμένο Φεβρουάριο, σε μια περίοδο κατά την οποία ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται αισιόδοξος για την προοπτική επίτευξης μιας ευρύτερης ειρηνευτικής συμφωνίας, η οποία ενδέχεται να αγγίζει και ζητήματα ευρωπαϊκής ασφάλειας.

Στη διπλωματική διαδικασία επιδιώκουν να έχουν παρουσία και ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων η Γαλλία, η Γερμανία και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι οποίες θα στείλουν αξιωματούχους στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Η Μόσχα, ωστόσο, έχει εκφράσει την αντίθεσή της στη συμμετοχή των Ευρωπαίων στο ίδιο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Για τον λόγο αυτό, προβλέπεται ξεχωριστή συνάντηση της ουκρανικής αντιπροσωπείας με τους Ευρωπαίους συμμάχους της, προκειμένου να υπάρξει ενημέρωση για την πορεία των συνομιλιών. Σύμφωνα με αξιωματούχους στο Κίεβο, η έναρξη των επαφών έχει προγραμματιστεί περίπου για τις 04:30 σήμερα.

«Κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να διασφαλίσουμε ότι η Ευρώπη θα συμμετέχει στη διπλωματική διαδικασία», δήλωσε τη Δευτέρα ο επικεφαλής της ουκρανικής αντιπροσωπείας, Ρουστέμ Ουμέροφ.

Η ρωσική αντιπροσωπεία θα έχει και πάλι επικεφαλής διαπραγματευτή τον συνεργάτη του Κρεμλίνου Βλαντίμιρ Μεντίνσκι. Για πρώτη φορά θα συμμετάσχει επίσης ο υφυπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Ριάμπκοφ, καθώς και ο ανώτερος στρατιωτικός αξιωματούχος Γιούρι Ζιγκάρλοφσκι.

Οι προσδοκίες Τραμπ και τα αγκάθια της διαπραγμάτευσης

Η επανεκκίνηση των συνομιλιών ακολουθεί την πρόσφατη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο με τον απεσταλμένο του Βλαντίμιρ Πούτιν. Μετά τις επαφές αυτές, ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε αισιόδοξος, εκτιμώντας ότι μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου θα μπορούσε να επιτευχθεί στο προσεχές διάστημα.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Τραμπ εκφράζει την πεποίθηση ότι βρίσκεται κοντά σε μια διευθέτηση της σύγκρουσης, η οποία αποτελεί την πιο αιματηρή στην Ευρώπη μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, οι σχετικές προσπάθειες δεν έχουν οδηγήσει σε οριστική συμφωνία.

Παρά τη νέα προσπάθεια, οι βασικές διαφωνίες μεταξύ Μόσχας και Κιέβου παραμένουν. Η Ρωσία εξακολουθεί να επιμένει ότι η Ουκρανία θα πρέπει να αποδεχθεί την παράδοση ολόκληρης της ανατολικής περιοχής του Ντονμπάς ως προϋπόθεση για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας.

Από την πλευρά του, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι απορρίπτει κατηγορηματικά οποιαδήποτε εδαφική παραχώρηση, υποστηρίζοντας ότι δεν μπορεί να εγκαταλειφθούν περιοχές για τις οποίες οι ουκρανικές δυνάμεις έχουν δώσει μάχες και έχουν υποστεί απώλειες.

Την ίδια στιγμή, η προέλαση του ρωσικού στρατού στο μέτωπο έχει παρουσιάσει σημαντική επιβράδυνση κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους.

Την παραμονή των διαπραγματεύσεων, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η διαπραγματευτική θέση της Ουκρανίας ενισχύεται χάρη στις πρόσφατες επιδόσεις των ενόπλων δυνάμεών της στο πεδίο της μάχης, οι οποίες περιλαμβάνουν την ανακατάληψη ορισμένων εδαφών στην περιοχή του Ντονέτσκ, μια περιοχή του Ντονμπάς με σημαντική εξορυκτική δραστηριότητα άνθρακα.

«Οι ουκρανικές δυνάμεις ενισχύουν αυτή τη στιγμή ουσιαστικά τη διαπραγματευτική θέση της Ουκρανίας», δήλωσε ο Ζελένσκι στο βραδινό βιντεοσκοπημένο μήνυμά του τη Δευτέρα.

Our negotiating team is already in the United Arab Emirates. The first meeting is tomorrow. Our European partners will also be there, and we will have separate formats with them. All of them must serve one purpose: bringing real peace closer.



At the meetings in Abu Dhabi, our… pic.twitter.com/FlpOtPP2w3 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 9, 2026

Υποστήριξε επίσης ότι η Ρωσία υφίσταται «απώλειες-ρεκόρ», ισχυρισμός που αμφισβητείται από τη Μόσχα, και κάλεσε την Ουάσινγκτον να πείσει το Κρεμλίνο να τερματίσει τον πόλεμο.

Αμερικανοί διαπραγματευτές εκτιμούν ότι ο Ζελένσκι και ο Πούτιν ενδέχεται να είναι διατεθειμένοι να καταλήξουν σε συμβιβασμό στο κρίσιμο ζήτημα των εδαφών, με κάθε πλευρά να παραχωρεί ένα μικρό μέρος, δήλωσε στο Reuters Αμερικανός αξιωματούχος.

Σύμφωνα με την προτεινόμενη συμφωνία, η Ουκρανία θα εξασφάλιζε τον τερματισμό του πολέμου, εγγυήσεις ασφαλείας και έναν οδικό χάρτη για την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ωστόσο, ανώτερος Ουκρανός αξιωματούχος απέρριψε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο η κυβέρνηση να εξετάσει τέτοιου είδους παραχωρήσεις. Όπως δήλωσε, το εδαφικό ζήτημα θα μπορούσε να συζητηθεί μόνο σε επίπεδο ηγετών και αποκλειστικά στο πλαίσιο της παροχής κατάλληλων εγγυήσεων ασφαλείας για την Ουκρανία.

Συμφωνία Ασφαλείας

Η εκεχειρία στις επιθέσεις κατά ενεργειακών στόχων, την οποία είχε ανακοινώσει ο Τραμπ τον περασμένο μήνα, κατέρρευσε γρήγορα. Η Ουκρανία έχει εντείνει τις επιθέσεις της σε ρωσικά διυλιστήρια πετρελαίου τις τελευταίες εβδομάδες, ενώ η Μόσχα έχει εξαπολύσει εκτεταμένα πλήγματα κατά των ηλεκτρικών υποδομών και των πόλεων της Ουκρανίας.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι απεσταλμένοι του συζητούσαν μια ευρύτερη συμφωνία ασφαλείας, η οποία θα μπορούσε να περιλαμβάνει ολόκληρη την Ευρώπη, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

«Θα πρόκειται για μια μεγάλη συμφωνία και θα περιλαμβάνει περισσότερα από την Ουκρανία.. Θα μπορούσα ακόμη και να πω ότι ενδέχεται να αφορά ολόκληρη την Ευρώπη», δήλωσε ο Τραμπ.

Οι δηλώσεις του προκάλεσαν αντιδράσεις από ορισμένους Ευρωπαίους αξιωματούχους, οι οποίοι υποστήριξαν ότι οποιεσδήποτε διαπραγματεύσεις για την ευρωπαϊκή ασφάλεια θα πρέπει να πραγματοποιούνται με την άμεση συμμετοχή των κυβερνήσεων που αφορούν, ενώ τόνισαν ότι η Ρωσία δεν θα πρέπει να συμμετέχει στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής πολιτικής ασφάλειας.

Πριν από την έναρξη της πλήρους κλίμακας εισβολής στην Ουκρανία, τον Φεβρουάριο του 2022, η Ρωσία είχε ζητήσει την αποχώρηση των δυνάμεων του ΝΑΤΟ από τις χώρες που εντάχθηκαν στη Συμμαχία μετά το 1997, αίτημα που απορρίφθηκε από το ΝΑΤΟ.

Οι υπουργοί Εξωτερικών της G7 αναμένεται επίσης να συζητήσουν το ζήτημα της Ουκρανίας σήμερα, δεύτερη ημέρα της συνάντησής τους στο Παρίσι. Στις συνομιλίες θα συμμετάσχει και ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Αντρίι Σιμπίχα.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε πριν αναχωρήσει για τη Γαλλία την Κυριακή ότι έχουν σημειωθεί «πρόοδοι» ως προς τη διαμόρφωση της αρχιτεκτονικής ασφαλείας της Ευρώπης μετά τον πόλεμο.

Ο Ζελένσκι έχει εκφράσει την ελπίδα ότι η νίκη των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές της περασμένης εβδομάδας στις ΗΠΑ θα μπορούσε να ενισχύσει την υποστήριξη της Ουάσινγκτον προς την Ουκρανία.

Από τότε που ο Τραμπ ανέλαβε την προεδρία, οι ΗΠΑ έχουν περικόψει την άμεση βοήθεια προς το Κίεβο, ενώ η Ευρώπη έχει αναδειχθεί στον βασικό εξωτερικό χρηματοδότη του ουκρανικού προϋπολογισμού και των στρατιωτικών προμηθειών της χώρας.

ertnews.gr