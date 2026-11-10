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Η «Κίτρινη Κάρτα» αποτελεί το επίσημο εθνικό σύστημα καταγραφής πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών φαρμάκων και εμβολίων.

Μέσω του συστήματος, οι Φαρμακευτικές Υπηρεσίες συλλέγουν πληροφορίες για πιθανές παρενέργειες, τις αξιολογούν και τις αξιοποιούν στο πλαίσιο της παρακολούθησης της ασφάλειας των φαρμακευτικών προϊόντων.

Η υποβολή αναφοράς δεν αποτελεί αποκλειστικό δικαίωμα των γιατρών και των φαρμακοποιών. Μπορεί να γίνει από τον ίδιο τον ασθενή, από συγγενή ή φροντιστή του, καθώς και από οποιοδήποτε άλλο μέλος του κοινού.

Πότε πρέπει να υποβάλουμε αναφορά;

Όταν παρατηρήσουμε ένα σύμπτωμα ή μια αντίδραση που υποψιαζόμαστε ότι συνδέεται με τη χρήση φαρμάκου.

Δεν είναι απαραίτητο να είμαστε βέβαιοι ότι το συγκεκριμένο φάρμακο προκάλεσε την αντίδραση. Ούτε χρειάζεται η ανεπιθύμητη ενέργεια να έχει προηγουμένως επιβεβαιωθεί από γιατρό.

Η αναφορά μπορεί να αφορά συνταγογραφούμενα φάρμακα, φάρμακα που αγοράζονται χωρίς συνταγή, εμβόλια, καθώς και φυτικά ή συμπληρωματικά φαρμακευτικά προϊόντα.

Πώς υποβάλλουμε την Κίτρινη Κάρτα;

Βήμα 1: Μπαίνουμε στην επίσημη ιστοσελίδα

Επισκεπτόμαστε τη διεύθυνση:

www.kitrinikarta.gov.cy

Επιλέγουμε την ηλεκτρονική συμπλήρωση της αναφοράς.

Βήμα 2: Συμπληρώνουμε τα στοιχεία μας

Η διαδικασία αρχίζει με τα στοιχεία του προσώπου που υποβάλλει την αναφορά.

Ζητούνται, μεταξύ άλλων, το ονοματεπώνυμο, η ιδιότητα και στοιχεία επικοινωνίας.

Βήμα 3: Καταχωρίζουμε τα στοιχεία του ασθενούς

Συμπληρώνουμε τα διαθέσιμα στοιχεία του προσώπου που παρουσίασε την πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια.

Ο αναφέρων και ο ασθενής μπορεί να είναι το ίδιο πρόσωπο.

Βήμα 4: Περιγράφουμε την ανεπιθύμητη ενέργεια

Αναφέρουμε τι ακριβώς συνέβη και πότε άρχισαν τα συμπτώματα.

Η ημερομηνία εμφάνισης της αντίδρασης είναι ιδιαίτερα σημαντική για την αξιολόγηση της αναφοράς.

Βήμα 5: Δηλώνουμε το φάρμακο

Καταχωρίζουμε τις πληροφορίες που γνωρίζουμε για το φάρμακο που υποψιαζόμαστε ότι σχετίζεται με την αντίδραση.

Χρήσιμα στοιχεία είναι η ονομασία του, η δοσολογία, η διάρκεια λήψης και τυχόν άλλα φάρμακα που χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα.

Βήμα 6: Προσθέτουμε παρατηρήσεις και επιβεβαιώνουμε

Η ηλεκτρονική διαδικασία περιλαμβάνει πεδίο συμπληρωματικών παρατηρήσεων και τελικό στάδιο επιβεβαίωσης της αναφοράς.

Ποια στοιχεία πρέπει να έχουμε διαθέσιμα;

Σύμφωνα με τις οδηγίες των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών, τα βασικά στοιχεία που απαιτούνται για να μπορεί να αξιολογηθεί μια αναφορά είναι:

Το φάρμακο που θεωρείται ύποπτο.

Η περιγραφή της πιθανής ανεπιθύμητης ενέργειας και η ημερομηνία έναρξής της.

Τα στοιχεία του ασθενούς.

Τα στοιχεία του προσώπου που υποβάλλει την αναφορά.

Δεν χρειάζεται να γνωρίζουμε όλες τις πληροφορίες για να ξεκινήσουμε. Συμπληρώνουμε όσα στοιχεία διαθέτουμε, φροντίζοντας να περιλάβουμε τα απαραίτητα.

Μπορούμε να υποβάλουμε έντυπη αναφορά;

Ναι. Η Κίτρινη Κάρτα διατίθεται και σε έντυπη μορφή.

Το συμπληρωμένο έντυπο μπορεί να αποσταλεί με τηλεομοιότυπο στον αριθμό 22 608669 ή ταχυδρομικώς, χωρίς γραμματόσημο όταν αποστέλλεται από την Κύπρο, στη διεύθυνση:

Τομέας Φαρμακοεπαγρύπνησης

Φαρμακευτικές Υπηρεσίες

Πολυφήμου 15

2033 Στρόβολος

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία, οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν στο 22 608607, κατά τις εργάσιμες ώρες.

Τι γίνεται μετά την υποβολή;

Οι αναφορές εξετάζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες και αξιολογούνται μαζί με άλλα διαθέσιμα επιστημονικά δεδομένα.

Μια μεμονωμένη αναφορά δεν αποδεικνύει ότι ένα φάρμακο προκάλεσε τη συγκεκριμένη αντίδραση.

Ωστόσο, η συγκέντρωση παρόμοιων αναφορών μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό πιθανών νέων κινδύνων, στην αναθεώρηση προειδοποιήσεων και στη λήψη πρόσθετων μέτρων για την ασφαλέστερη χρήση των φαρμάκων.

Πρέπει να διακόψουμε το φάρμακο;

Η υποβολή της Κίτρινης Κάρτας δεν αντικαθιστά την ιατρική αξιολόγηση. Όποιος υποψιάζεται ανεπιθύμητη ενέργεια πρέπει να επικοινωνεί με τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό του και να μην αλλάζει ή διακόπτει αυθαίρετα τη θεραπεία του.

Σε περίπτωση σοβαρής αντίδρασης, όπως δυσκολία στην αναπνοή, έντονο πρήξιμο ή απώλεια συνείδησης, χρειάζεται άμεση επείγουσα ιατρική βοήθεια.

Η Κίτρινη Κάρτα δεν είναι διαδικασία αποζημίωσης ή επιβεβαίωσης ιατρικού σφάλματος. Είναι ένας τρόπος με τον οποίο κάθε πολίτης μπορεί να συμβάλει στην παρακολούθηση της ασφάλειας των φαρμάκων.